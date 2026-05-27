PGS.TS Đỗ Văn Dũng lên tiếng về lời khuyên 'lắc bình xăng' khi dùng xăng E10?

Hiểu lầm từ lời khuyên "lắc bình xăng"

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và thiết bị động lực TP.HCM, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, phần trả lời phỏng vấn gốc gồm 2 nội dung riêng cho xe máy và ô tô. Tuy nhiên, khi chia sẻ lại trên mạng xã hội, nhiều đoạn giải thích đã bị lược bỏ khiến người xem hiểu nhầm rằng ô tô cũng cần "lắc bình xăng".

PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho biết phát biểu về việc "lắc bình xăng" đang bị cắt khỏi ngữ cảnh, dẫn tới nhiều hiểu nhầm trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC.

"Lời khuyên đó là dành cho xe máy, không phải ô tô", ông Dũng khẳng định với VietTimes.

Chuyên gia này giải thích ethanol trong xăng E10 có đặc tính hút ẩm mạnh. Khi xe để lâu, hơi nước trong không khí có thể đi vào bình nhiên liệu thông qua hệ thống thông hơi. Nếu lượng nước tích tụ đủ lớn, ethanol sẽ hòa với nước rồi lắng xuống đáy bình.

Với xe máy, đặc biệt là xe ít sử dụng hoặc để qua đêm nhiều ngày, lớp nhiên liệu chứa nhiều ethanol và nước có thể nằm đúng khu vực hút xăng. Khi khởi động, động cơ dễ hút phải phần nhiên liệu này trước tiên, gây khó nổ hoặc làm ướt bugi.

"Xe máy có bình xăng nhỏ nên việc rung nhẹ hoặc dắt xe vài lần có thể giúp nhiên liệu hòa trộn đều hơn trước khi nổ máy", ông Dũng cho biết. Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh điều này không áp dụng với ô tô.

Một tài khoản mạng xã hội đăng tải video cắt ghép phát biểu của PGS.TS Đỗ Văn Dũng về xăng E10, thu hút hơn 10.000 lượt tương tác và hàng nghìn bình luận chỉ sau thời gian ngắn. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo ông, ô tô sử dụng bình nhiên liệu lớn hơn nhiều, thiết kế kín và có hệ thống bơm nhiên liệu hoàn toàn khác xe máy. Việc đứng rung lắc thân xe gần như không mang lại hiệu quả thực tế trong việc hòa trộn nhiên liệu.

"Các clip lắc ô tô, xe tải hay xe đầu kéo trên mạng xã hội hiện nay chủ yếu mang tính câu view hơn là có cơ sở kỹ thuật", ông nhận định.

Làm gì để hạn chế xăng E10 tách lớp trên xe máy và ô tô?

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, với xe máy sử dụng thường xuyên hằng ngày, người dùng gần như không cần lo hiện tượng phân tách nhiên liệu vì xăng liên tục được lưu thông và thay mới.

Hiện tượng tách lớp xảy ra khi ethanol trong xăng E10 hấp thụ nước và lắng xuống đáy bình nhiên liệu. Ảnh: Bell Performance.

Tuy nhiên, với xe để lâu hoặc ít sử dụng, người dùng nên tránh để bình xăng gần cạn trong thời gian dài. Trước khi khởi động vào buổi sáng hoặc sau nhiều ngày không chạy xe, có thể dắt hoặc rung nhẹ xe vài lần để nhiên liệu hòa đều hơn.

Nếu xe xuất hiện tình trạng khó nổ, hụt ga hoặc chết máy sau thời gian dài không sử dụng, người dùng nên kiểm tra bugi, lọc xăng, kim phun hoặc bộ chế hòa khí thay vì chỉ bổ sung phụ gia.

Với ô tô, ông Dũng cho rằng giải pháp quan trọng nhất là hạn chế để hơi ẩm xâm nhập vào bình nhiên liệu.

Theo đó, chủ xe nên giữ mức xăng tối thiểu khoảng 3/4 bình nếu xe ít sử dụng. Việc này giúp giảm khoảng không chứa không khí ẩm bên trong bình xăng, từ đó hạn chế ethanol hút nước và gây phân tách.

Trong trường hợp xe để yên qua đêm hoặc nhiều ngày, người dùng có thể đổ thêm xăng mới trước khi vận hành để pha loãng phần nhiên liệu cũ có thể đã hấp thụ hơi ẩm và lắng xuống đáy bình.

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyến cáo có thể sử dụng phụ gia chống phân pha E10 chuyên dụng nếu xe ít vận hành. Một số sản phẩm chứa thành phần hỗ trợ phân tán nước trong nhiên liệu có thể giúp giảm nguy cơ tách lớp.

Tuy nhiên, người dùng cần chọn sản phẩm rõ nguồn gốc và không nên lạm dụng phụ gia trôi nổi trên thị trường.

Bên cạnh đó, việc thay lọc xăng đúng định kỳ, kiểm tra hệ thống nhiên liệu và tránh để xăng tồn quá lâu trong xe vẫn là giải pháp quan trọng hơn nhiều so với việc rung lắc ô tô trước khi khởi động.

Theo ông Dũng, trong điều kiện sử dụng bình thường, hiện tượng xăng E10 tách lớp không diễn ra quá nhanh. Với xe chạy hằng ngày hoặc hằng tuần, nhiên liệu được lưu thông liên tục nên nguy cơ thấp hơn đáng kể so với xe để lâu không sử dụng.

Tác gỉ: Thượng Tâm

Nguồn tin: viettimes.vn