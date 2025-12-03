Không thiếu lựa chọn xe 7 chỗ tầm giá 700 triệu đồng

Thị trường Việt không thiếu các đại diện trong tầm giá 700 triệu nhưng sở hữu 7 chỗ ngồi. Đây là sự lựa chọn phù hợp với gia đình đông người và những tài xế ôtô dịch vụ, ưu tiên tiết kiệm chi phí cũng như tối ưu lợi nhuận với số lượng ghế.

Dưới đây là những mẫu xe gầm cao tầm giá 700 triệu với cấu hình 7 chỗ ngồi đáng cân nhắc tại thị trường Việt Nam.

Lưu ý các mẫu SUV/Crossover cỡ C trong tầm giá này, ưu điểm sẽ đến từ kích thước rộng rãi, giá bán hấp dẫn hơn mặt bằng chung phân khúc. Một số lựa chọn MPV được nhắc đến là các cái tên gây sức hút bằng giá bán thấp "vượt trội". Đương nhiên, với MPV, người dùng sẽ phải hi sinh một số công nghệ, động cơ và độ rộng rãi của không gian hàng ghế.

Mitsubishi Destinator Premium

Destinator là mẫu SUV cỡ C vừa được ra mắt tại Việt Nam. Trong đó, bản Premium sẽ có giá niêm yết 780 triệu, giảm còn 739 triệu đồng trong tháng đầu tiên mở bán. Đây cũng là bản duy nhất của Destinator có giá bán dưới 800 triệu đồng.

Tân binh vừa xuất hiện được trang bị động cơ 1.5L Turbo, cho công suất khoảng 160 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm. Đi cùng với khối động cơ là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đây cũng là động cơ được đánh giá cao trong dải sản phẩm của hãng xe Nhật Bản.

Mitsubishi Destinator có 7 chỗ ngồi, giá bản thấp nhất là 780 triệu (739 triệu trong tháng 12). Ảnh: Đan Thanh.

Điểm cộng của Destinator đến từ giá bán, kích thước rộng rãi và loạt trang bị nội thất hay công nghệ an toàn. Tuy nhiên, đây vẫn không phải là lựa chọn 7 chỗ có giá bán thấp nhất hiện tại.

Toyota Innova Cross 2.0G

Cùng ngày Destinator xuất hiện, Toyota cũng bắt đầu mở bán phiên bản 2.0G của chiếc Innova Cross. Với giá bán 730 triệu, đây cũng là tùy chọn SUV 7 chỗ có giá bán tốt nhất trong dải sản phẩm hiện tại của Toyota, nếu tạm bỏ qua 2 đàn em thuộc nhóm MPV phổ thông là Veloz Cross và Avanza Premio.

Mức giá này vừa đủ để mẫu xe được giữ nguyên các trang bị cần thiết, chỉ tinh chỉnh một số chi tiết ở đèn hậu, kích thước màn hình trung tâm và ốp mâm xe nhằm giảm giá thành.

Innova Cross 2.0G được tinh chỉnh một vài trang bị nhằm giảm giá thành. Ảnh: TMV.

Động cơ của phiên bản này không có gì thay đổi so với tùy chọn 2.0V với máy xăng 2.0L 4 xy lanh, cho công suất khoảng 172 mã lực, mô men xoắn cực đại 205 Nm. Đi cùng với khối động cơ là hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Xpander AT, Xpander Cross

Có thể nói Xpander và biến thể SUV của mẫu xe này chính là 2 cái tên có giá bán thuộc nhóm tốt bậc nhất trong nhóm xe 7 chỗ hiện tại.

Điều này cũng không ngạc nhiên bởi Xpander thuộc nhóm MPV phổ thông, vốn hướng đến khách hàng ưu tiên tiết kiệm chi phí, còn Xpander Cross là biến thể gầm cao hơn (Crossover MPV) của mẫu xe này.

Xpander và Xpander Cross luôn là 2 mẫu xe gây sức hút nhờ giá bán hấp dẫn. Ảnh: Mitsubishi Việt Nam.

Xe sở hữu động cơ 1.5L MIVEC, hộp số AT 4 cấp, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm.

Phiên bản AT Premium nâng cấp có giá 659 triệu, trong khi đó, biến thể gầm cao là New Xpander Cross có giá 699 triệu đồng. Đặc biệt trong tháng 12, cả 2 cái tên đều đang được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ, trị giá tương đương 66-70 triệu đồng.

Hyundai Stargazer X Cao Cấp

Stargazer là mẫu MPV phổ thông từ hãng xe Hàn Quốc có giá bán cho tất cả phiên bản ở dưới mốc 600 triệu đồng. Tuy nhiên nếu để lựa chọn một phiên bản phù hợp cho người dùng gia đình và cả lái dịch vụ, tùy chọn X Cao cấp là cái tên thích hợp hơn.

Xe được bán với giá 599 triệu đồng nhưng vẫn sở hữu nhiều trang bị bên trong khoang lái như sạc không dây, Apple Carplay/Android Auto không dây hay hệ thống âm thanh 8 loa Bose.

ới giá bán thấp dưới mốc 600 triệu, Stargazer vẫn được trang bị loạt công nghệ hiện đại. Ảnh: TC Group.

Hyundai Stargazer được phân phối tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Đi cùng khối động cơ là hệ dẫn động cầu trước qua hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT.

VinFast Limo Green

Nhắc đến nhóm xe "cơm áo gạo tiền", Limo Green là cái tên đáng được nêu tên. Mẫu MPV thuần điện sở hữu nhiều ưu điểm về cả trang bị, kích thước lẫn chi phí vận hành.

Cụ thể, kích thước của Limo Green ngang với các mẫu MPV cỡ trung như Innova, cho không gian cabin rộng rãi hơn hẳn những mẫu MPV phổ thông như Xpander hay Stargazer, BR-V...

Limo Green được đánh giá là cái tên đáng tiền với tài xế xe dịch vụ. Ảnh: Sơn Phạm.

Nhờ khối động cơ điện, Limo Green cho công suất mạnh mẽ hơn, công suất 201 mã lực, mô men xoắn 280 Nm. Bộ pin dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động 450 km/lần sạc theo chuẩn NEDC. Xe vẫn được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như EDB, ABS hay kiểm soát lực kéo.

Với mức giá 749 triệu đồng cùng hàng loạt ưu đãi, miễn phí sạc điện cùng hệ sinh thái phủ sóng khắp cả nước, đây có thể coi là cái tên đáng tiền trong nhóm MPV, hướng đến khách hàng cần một chiếc xe thuần điện có kích thước rộng rãi, 7 chỗ ngồi và nhóm xe dịch vụ.

BYD M6

Với giá bán 756 triệu cùng hệ động cơ thuần điện, M6 cũng là cái tên chiến lược của BYD tại Việt Nam với cấu hình 7 chỗ ngồi, hướng thẳng đến nhóm khách hàng xe dịch vụ. Chiếc MPV này có kích thước ngang với Hyundai Custin hay Toyota Innova Cross, nhưng sở hữu giá bán thấp hơn, lại ghi điểm nhờ chi phí sử dụng thấp.

BYD M6 được trang bị motor điện mạnh 161 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Xe sử dụng pin Blade dung lượng 55,4 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 420 km sau mỗi lần sạc đầy.

BYD M6 có giá bán 756 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Đương nhiên rào cản của mẫu xe này với khách hàng gia đình vẫn là hệ thống trạm sạc chưa quá dày đặc của thương hiệu, còn đang phụ thuộc vào hạ tầng từ nhà phân phối sạc thứ 3. Tuy nhiên với nhóm khách kinh doanh dịch vụ taxi, việc sắp xếp thời gian sạc tại điểm tập kết, bố trí hệ thống sạc ở bãi đỗ là giải pháp hữu hiệu.

Nhìn chung các mẫu xe 7 chỗ trong tầm giá 700 triệu đồng hiện tại đã trở nên đa dạng, không còn chỉ là sân chơi của riêng MPV truyền thống.

Dù là lựa chọn thuần MPV giá cực tốt như Xpander hay Stargazer, hay mẫu xe lai SUV/Crossover hiệu năng cao như Destinator và Innova Cross, tất cả đều đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa lợi nhuận của tài xế dịch vụ và nhu cầu chở gia đình đông người.

Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào ưu tiên của người dùng, là hiệu suất động cơ, thương hiệu bền bỉ, hay chi phí đầu tư ban đầu thấp nhất cùng ưu đãi lớn.

Tác giả: Đan Thanh

Nguồn tin: znews.vn