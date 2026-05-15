Suzuki Fronx đang là một trong những mẫu SUV đô thị có mức giảm giá đáng chú ý trên thị trường hiện nay. Theo chia sẻ từ một tư vấn bán hàng tại đại lý Suzuki khu vực phía Nam, phiên bản Fronx GL tiêu chuẩn hiện được chào bán ở mức 430 triệu đồng.

Suzuki Fronx ế ẩm, giảm giá "chạm đáy" giá chỉ còn từ 430 triệu đồng.

Mức giá này thấp hơn 90 triệu đồng so với giá niêm yết và là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ khi Fronx ra mắt Việt Nam vào tháng 10/2025. Với giá bán thực tế hiện nay, chi phí lăn bánh của mẫu xe này tại một số địa phương có thể chưa tới 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, do đây là chính sách riêng của từng đại lý, mức giảm không áp dụng đồng nhất trên toàn quốc. Tại một đại lý khác ở TP.HCM, Fronx GL được báo giá 440 triệu đồng, tức giảm 80 triệu đồng so với niêm yết.

Hai phiên bản cao hơn là GLX và GLX Plus có mức ưu đãi lần lượt 70 triệu và 30 triệu đồng, tương ứng giá thực tế 529 triệu và 619 triệu đồng. Toàn bộ xe thuộc lô sản xuất năm 2025.

Sau ưu đãi, Suzuki Fronx có giá bán thấp hơn cả một số mẫu hatchback hạng A của Hàn Quốc. Chẳng hạn, Kia Morning bản tiêu chuẩn hiện niêm yết từ 439 triệu đồng và chỉ được hỗ trợ khoảng 3 triệu đồng.

Dù liên tục được đại lý tung ưu đãi sau khi ra mắt, Suzuki Fronx vẫn chưa tạo ra sự bứt phá về doanh số. Trong tháng 4/2026, mẫu xe này chỉ đạt 77 xe.

Đặt cạnh các mẫu SUV cỡ nhỏ cùng phân khúc, Fronx cũng đang có lợi thế rõ rệt về giá. Kia Sonet và Hyundai Venue dù đã được đại lý ưu đãi nhưng giá thực tế vẫn quanh mức 475 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với bản Fronx GL

Suzuki Fronx là một mẫu xe nhỏ khá thú vị, nếu khách hàng ưu tiên sự bền bỉ, tiết kiệm xăng (nhờ hệ thống Hybrid) và cảm giác lái ổn định của hộp số AT, Suzuki Fronx là lựa chọn thông minh. Tuy nhiên, khi phần đông người dùng phân khúc SUV A và A+ cần một chiếc xe vẻ ngoài rộng rãi khỏe khoắn kiểu SUV, thiết kế nịnh mắt, giàu công nghệ và quan trọng nhất là dịch vụ hậu mãi thuận tiện... Fronx chưa thực sự đáp ứng được đủ nhu cầu cho người dùng Việt. Dù liên tục được đại lý tung ưu đãi sau khi ra mắt, Suzuki Fronx vẫn chưa tạo ra sự bứt phá về doanh số. Trong tháng 4/2026, mẫu xe này chỉ đạt 77 xe bán ra, thấp nhất phân khúc. Xếp trên lần lượt là Hyundai Venue với 85 xe, Toyota Raize với 251 xe và Kia Sonet với 598 xe.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn