Xăng E10 áp dụng toàn quốc: Chủ xe cần lưu ý những gì?

Tài liệu do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công thực hiện, tập trung giải đáp các vấn đề liên quan đến lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý khi dùng xăng E10.

Việc phát hành cẩm nang được xem là bước truyền thông cần thiết khi xăng E10 bắt đầu được sử dụng rộng rãi. Nguồn thông tin chính thống, dễ tiếp cận sẽ giúp người dân hiểu đúng về nhiên liệu sinh học, giảm tâm lý e ngại và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng thân thiện hơn với môi trường.

Theo cẩm nang, xăng E10 là loại nhiên liệu được phối trộn từ 90% xăng khoáng và 10% ethanol nhiên liệu. Đây là nhiên liệu sinh học được khuyến khích sử dụng nhằm thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ Công Thương cho biết, ethanol trong xăng E10 có khả năng làm tăng trị số octane, hỗ trợ quá trình cháy trong động cơ diễn ra hoàn thiện hơn. Việc sử dụng nhiên liệu sinh học cũng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh, carbon thấp và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Cẩm nang cũng nêu rõ, xăng E10 có thể sử dụng an toàn đối với phần lớn các dòng ô tô, xe máy hiện đại đang lưu hành. Người tiêu dùng có thể đổ xăng E10 trực tiếp tại các cửa hàng xăng dầu được phép kinh doanh, đồng thời cần theo dõi khuyến cáo của nhà sản xuất đối với các dòng xe đời cũ, xe ít sử dụng hoặc phương tiện có hệ thống nhiên liệu đã xuống cấp.

Trước những băn khoăn của người dân, Bộ Công Thương trước đó đã công bố 85 câu hỏi - đáp về xăng E10, trong đó làm rõ nhiều nội dung như: Khả năng tương thích với động cơ; việc pha lẫn với xăng đang có trong bình; cách bảo quản nhiên liệu; các dấu hiệu cần kiểm tra khi phương tiện vận hành bất thường...

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn