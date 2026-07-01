Mexico phá dớp 40 năm, giữ sạch lưới ở World Cup 2026

Cuộc so tài trên sân Mexico City Stadium (Mexico) bị lùi khoảng 1 giờ vì mưa giông kèm sét, nhưng khi bóng lăn, đồng chủ nhà Mexico đã biến các khán đài thành bầu không khí cuồng nhiệt.

Tiền đạo Julian Quinones mở tỉ số ở phút 22 bằng cú sút căng vào nóc lưới sau pha bứt tốc ở cánh trái.

Chỉ 9 phút sau, tiền đạo Raul Jimenez tận dụng sai lầm của hàng thủ Ecuador, phối hợp cùng chính Quinones trước khi dứt điểm hiểm hóc từ cự ly gần, ấn định chiến thắng 2-0.

Mexico thi đấu bùng nổ, hạ Ecuador 2-0 để vào vòng 16 đội World Cup 2026. Ảnh: The Sun.

Kết quả cho thấy Mexico thi đấu hiệu quả cả công lẫn thủ. Họ đạt thành tích toàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đã qua tại World Cup 2026.

Không chỉ vượt qua và giữ sạch lưới khi đối đầu Ecuador ở vòng 32 đội, mà vòng bảng Mexico cũng làm điều tương tự trước Nam Phi, Hàn Quốc và CH Czech.

Chiến thắng trước Ecuador cũng giúp 'El Tri' phá một cột mốc tồn tại suốt 40 năm. Lần gần nhất Mexico thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup là năm 1986, khi họ hạ Bulgaria 2-0 trên sân nhà.

Quan trọng hơn, Mexico trở thành đội tuyển CONCACAF đầu tiên đánh bại một đại diện CONMEBOL ở giai đoạn knock-out World Cup, sau khi các đội Nam Mỹ thắng cả 5 cuộc đối đầu trước đó.

Tiền đạo Quinones là nhân vật nổi bật nhất của trận đấu với một bàn thắng và một kiến tạo giúp Mexico hiên ngang cầm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Bên kia chiến tuyến, Ecuador không thể tái hiện màn ngược dòng từng giúp họ thắng Đức 2-1 ở lượt cuối vòng bảng.

Đội bóng Nam Mỹ có những thời điểm đẩy cao nhịp độ, song không đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ Mexico. Hơn nữa, thủ môn Raul Rangel trận này cũng thi đấu xuất sắc làm nản lòng các chân sút đội khách.

Khoảnh khắc cuối cùng đáng chú ý với Ecuador là việc trung vệ Piero Hincapie phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 90+5.

VAR xác định cầu thủ thuộc biên chế Arsenal có hành vi ‘dùng tay che miệng’ buông lời xúc phạm tiền đạo Santiago Gimenez bên phía chủ nhà.

Mexico sẽ trở lại Mexico City Stadium ở vòng 1/8, gặp đội thắng cặp Anh - CHDC Congo lúc 7h ngày 6/7 (giờ Hà Nội), tranh vé vào tứ kết World Cup 2026.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn