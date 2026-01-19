Windows 11 gặp lỗi nghiêm trọng, Microsoft tung bản vá khẩn cấp

Sau khi nắm bắt thông tin, Microsoft đã ngay lập tức tung bản vá khẩn cấp cho Windows 11 nhằm giải quyết hai vấn đề liên quan đến việc không thể tắt máy tính hoàn toàn và đăng nhập từ xa vào thiết bị qua Remote Desktop.

Hai sự cố nghiêm trọng đến mức Microsoft phải vội vã xử lý.

Mọi thứ bắt nguồn từ bản cập nhật đầu tiên của Microsoft cho Windows 11 trong năm 2026, cụ thể là Patch Tuesday của tháng 1/2026. Đáng chú ý, hai lỗi trên không xảy ra trong quá trình thử nghiệm nhưng nghiêm trọng đến mức Microsoft buộc phải phát hành bản vá khẩn cấp để khắc phục.

Đây không phải là lần đầu tiên sự thiếu sót trong kiểm soát chất lượng của Microsoft ảnh hưởng đến người dùng Windows 11. Việc không thể tắt máy tính do bản cập nhật gần đây là một sai sót lớn, nhưng chỉ là một trong nhiều sự cố xảy ra trong năm qua.

Hai bản cập nhật ngoài luồng, KB5077744 và KB5077797, hiện đã có sẵn thông qua Windows Update và đang được triển khai cho tất cả người dùng Windows 11. Sau khi cài đặt, máy tính sẽ hoạt động trở lại bình thường và chức năng đăng nhập qua Remote Desktop cũng sẽ được khôi phục.

Theo nhật ký thay đổi của các bản cập nhật mới, lỗi kết nối và xác thực trong các ứng dụng kết nối từ xa đã ảnh hưởng đến nhiều nền tảng, bao gồm Windows 11 25H2, Windows 10 22H2 ESU và Windows Server 2025. Một vấn đề khác liên quan đến các thiết bị có tính năng Secure Launch, khiến chúng không thể tắt máy hoặc chuyển sang chế độ ngủ đông, nhưng sự cố chỉ ảnh hưởng đến Windows 11 23H2.

Một trong những sự cố khiến Windows 11 không thể tắt máy.

Hình ảnh Windows 11 đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Trong năm qua, Windows 11 cũng đã gặp phải nhiều vấn đề khác, như lỗi khiến trình quản lý tác vụ không đóng khi người dùng thoát khỏi ứng dụng, dẫn đến tình trạng treo tài nguyên hệ thống. Một bản cập nhật khác đã gây ra sự cố màn hình trắng xóa khi mở File Explorer ở chế độ tối, mặc dù bản cập nhật này được cho là nhằm cải thiện chế độ tối.

Ngoài ra, một bản cập nhật khác đã làm hỏng Windows Recovery Environment khiến người dùng không thể thực hiện các bước khôi phục cần thiết. Những lỗi này dường như liên tục xuất hiện qua các bản cập nhật, mặc dù Microsoft đã thử nghiệm với người dùng tham gia chương trình Insider.

Dữ liệu trên chỉ ra rằng chương trình Windows Insider dường như không còn hoạt động hiệu quả như trước đây bởi các lỗi nghiêm trọng vẫn lọt vào các phiên bản phát hành chính thức. Microsoft cần khẩn trương giải quyết các vấn đề kiểm soát chất lượng này để cải thiện hình ảnh của Windows 11, vốn đang ở mức rất thấp.

