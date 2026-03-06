Microsoft sắp phát hành Windows 12, có gây khó như Windows 11?

Thời gian hỗ trợ mở rộng của Microsoft đối với Windows 10 sẽ chính thức kết thúc vào tháng 10/2026, và theo báo cáo từ PCWorld, Microsoft dự kiến sẽ phát hành Windows 12 ngay sau khi Windows 10 bị “khai tử”.

Mặc dù vậy, người dùng cũng không nên mong chờ quá nhiều vào Windows 12 khi hệ điều hành này được cho là sẽ tập trung mạnh vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), có thể khiến người dùng phải đầu tư vào máy tính hoặc CPU mới.

Theo các thông tin rò rỉ, Windows 12, được cho là mang tên mã Hudson Valley Next, sẽ có kiến trúc CorePC linh hoạt hơn, cho phép cài đặt tùy chỉnh cao. Phần mềm dạng mô-đun hứa hẹn sẽ tối ưu hóa cho nhiều mục đích sử dụng, từ máy tính để bàn đến thiết bị di động.

Yêu cầu của Microsoft có thể gây khó cho việc phủ sóng Windows 12

Sau khoản đầu tư lớn của Microsoft vào Copilot, hệ điều hành mới có thể cần phải tận dụng tối đa những tiến bộ trong lĩnh vực AI. Học máy sẽ trở thành một phần cốt lõi nhằm giám sát hoạt động của người dùng để đưa ra các đề xuất và tăng tốc tìm kiếm. Người hâm mộ Xbox cũng có thể mong đợi sự hỗ trợ từ phiên bản Gaming Copilot được nâng cấp.

Tuy nhiên, Windows 12 có thể sẽ giới hạn việc sử dụng CPU. Windows 11 đã giới thiệu nhiều khả năng AI, nhưng các bộ vi xử lý mới hơn với bộ xử lý thần kinh (NPU) chuyên dụng mới có thể giúp giảm tải cho máy chủ đám mây và GPU dựa trên Windows 12.

PCWorld cho rằng các CPU như Intel Core Ultra và AMD Ryzen AI hỗ trợ 40 TOPS trở lên sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc cho các hệ thống Windows 12. Hiện vẫn chưa rõ liệu hệ điều hành sắp tới có hỗ trợ các bộ xử lý không tích hợp NPU hay không, nhưng có khả năng các máy tính không đáp ứng yêu cầu sẽ mất một số chức năng.

Microsoft có thể gặp khó khăn trong việc khuyến khích người dùng nâng cấp Windows 12 sớm, đặc biệt khi họ đã đầu tư vào máy tính chạy Windows 11. Động lực hiện tại không chỉ là vấn đề bảo mật mà còn là việc sử dụng các tính năng AI trước đây chỉ xuất hiện ở dạng tùy chọn, trong khi Windows 12 gần như bắt buộc.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể không hoan nghênh thông tin về các gói đăng ký trả phí cho hệ điều hành sắp tới. Theo đó, báo cáo cho thấy Microsoft có thể ấp các chi phí bổ sung liên quan đến dịch vụ đám mây Windows 365 được cải tiến. Hy vọng, một phiên bản Home đơn giản hóa có thể được ra mắt dưới dạng bản nâng cấp miễn phí sẽ tạo sức hút đối với Windows 12.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn