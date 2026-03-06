Viettel bắt tay với hàng loạt Big Tech cùng định hình tương lai công nghệ

Viettel ký kết hợp tác với Qualcomm trong lĩnh vực thiết bị di động thông minh tích hợp AI

Kiến tạo những công nghệ thế hệ mới

Cụ thể, trong 2 ngày 2/3 và 3/3, Viettel đã ký kết hợp tác với Qualcomm trong lĩnh vực thiết bị di động thông minh tích hợp AI. Theo nội dung ký kết, Agentic AI do Viettel phát triển sẽ được tích hợp trên thiết bị đầu cuối cao cấp của Qualcomm, tạo ra thế hệ thiết bị thông minh mới đóng vai trò đầu cuối trong hệ sinh thái 5G và trong tương lai là 6G.

Viettel từng hợp tác với Qualcomm để sử dụng chipset QRU100 và X100 trong các thiết bị 5G Open RAN do Viettel nghiên cứu phát triển, đến nay đã xuất khẩu và triển khai diện rộng tại Việt Nam, các thị trường Viettel đầu tư, Ấn Độ, UAE. Với thế hệ mạng 6G tương lai, Viettel cho biết tiếp tục mối quan hệ với Qualcomm trong các hoạt động nghiên cứu kiến trúc 6G, thử nghiệm sớm hệ thống và thiết bị tiền thương mại vào năm 2028, đóng góp xây dựng tiêu chuẩn và chuẩn bị cho triển khai thương mại từ năm 2029.

"Việc tham gia liên minh 6G toàn cầu thể hiện cam kết của Viettel trong việc làm chủ công nghệ lõi và đóng góp vào hệ sinh thái 6G từ giai đoạn đầu. Viettel sẽ cùng các đối tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước đưa các sản phẩm công nghệ do Việt Nam nghiên cứu, phát triển tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết.

"Cùng nhau, Viettel và Qualcomm đã xây dựng một trong những hạ tầng 5G hàng đầu thế giới – và đây chỉ là nền tảng vững chắc cho những gì chúng tôi sẽ đạt được trong 6G, trung tâm dữ liệu, điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác. Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy hành trình làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam và giúp đất nước hội nhập sâu hơn vào hệ sinh thái chuyển đổi số toàn cầu", ông Cristiano Amon, Chủ tịch Qualcomm, cho biết.

Viettel Networks, đơn vị trực tiếp phụ trách phát triển và vận hành khai thác mạng lưới của Viettel, cũng đã ký kết hợp tác với Ericsson để tích hợp AI vào quản lý và tối ưu mạng viễn thông. Thông cáo chung từ hai bên cho biết, hợp tác lần này kết hợp kinh nghiệm vận hành mạng quy mô lớn của Viettel với giải pháp tự động hóa mạng của Ericsson, nhằm xây dựng hệ thống mạng có khả năng chủ động phát hiện sự cố, tự động tối ưu vùng phủ và rút ngắn thời gian triển khai các dịch vụ thế hệ mới trên nền mạng viễn thông.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua hợp tác chặt chẽ với Viettel, chúng tôi hướng tới việc mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở quy mô lớn, nâng cao khả năng điều phối mạng và phát triển các mạng lưới lập trình được với hiệu năng cao. Sự hợp tác này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc nghiên cứu và triển khai các công nghệ đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới, tăng hiệu quả vận hành và sẵn sàng cho các dịch vụ của tương lai".

Gian hàng Viettel tại MWC 2026

Những cải tiến này sẽ giúp khách hàng có kết nối ổn định hơn, tốc độ tốt hơn và ít gián đoạn hơn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dữ liệu và các dịch vụ số ngày càng tăng.

Tại MWC 2025, Viettel lần đầu tiên ký kết xuất khẩu thiết bị 5G "Make in Vietnam" lên lưới một nhà mạng nước ngoài. Năm nay, với các hợp tác chiến lược về 6G và AI, Viettel tiếp tục cho thấy Việt Nam đang song hành cùng thế giới trong việc nghiên cứu phát triển những công nghệ tiên tiến nhất.

Trong hành trình 9 năm tham dự MWC, doanh nghiệp Việt Nam đã đi từ vị thế một doanh nghiệp học hỏi, bước chân vào thị trường đến vị thế đại diện Việt Nam tham gia vào định hình những tiêu chuẩn công nghệ mới, giải quyết các vấn đề công nghệ toàn cầu.

"Viettel chuyển mình từ nhà cung cấp kết nối đơn thuần thành nhà cung cấp giải pháp toàn diện, với kinh nghiệm sâu rộng về mô hình ngôn ngữ lớn, thiết bị vô tuyến, mạng lưới, thiết bị đầu cuối, giải trí, B2B và B2C. Tất cả những điều này biến Viettel thành một trung tâm tri thức, tư vấn và kinh nghiệm – không chỉ cạnh tranh tại các thị trường mới nổi mà còn thu hút sự quan tâm từ nhiều thị trường khác trên thế giới", ông Terence Wong, Giám đốc GSMA (tổ chức đại diện cho lợi ích của các nhà khai thác mạng di động trên toàn thế giới) khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đánh giá.

Tác giả: Minh Thi

Nguồn tin: baochinhphu.vn