Cái nhìn đầu tiên về Windows 12 có thể được Microsoft phát hành trong năm 2026

Theo một bản tổng hợp tin rò rỉ mới nhất từ PC World, hệ điều hành thế hệ tiếp theo của Microsoft (tạm gọi là Windows 12) có thể sẽ được phát hành rộng rãi trong năm 2026. Động thái này được cho là khá hợp lý khi tháng 10/2026 cũng là thời điểm Windows 10 chính thức bị "khai tử", tạo ra khoảng trống hoàn hảo cho một màn ra mắt hoành tráng.

Các nguồn tin chỉ ra rằng Windows 12 sẽ được xây dựng theo dạng module (dự án có tên mã là CorePC). Điều này có nghĩa là hệ điều hành sẽ được chia thành nhiều phần nhỏ, cho phép các phiên bản khác nhau có thể cắt giảm hoặc thêm bớt các tính năng để tối ưu hóa hiệu suất.

Tuy nhiên, nếu đang hy vọng AI là một trong những module có thể loại bỏ, thì bạn đã lầm. Trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ được nhúng sâu vào tận "hệ tuần hoàn" của Windows thế hệ mới. Hệ điều hành này có thể sẽ yêu cầu phần cứng khắt khe hơn, đặc biệt là một bộ xử lý thần kinh (NPU) cực mạnh với sức mạnh từ 40 TOPS trở lên (tiêu chuẩn của Copilot PC) để gánh vác các tác vụ AI.

Về mặt giao diện, các tin rò rỉ tiết lộ Windows 12 sẽ sở hữu thanh taskbar nổi cực kỳ bắt mắt cùng các hiệu ứng kính trong suốt (glass UI).

Nhưng điểm gây tranh cãi nhất lại nằm ở cụm từ "trạng thái đăng ký" (subscription status). PC World đính chính rằng Microsoft sẽ không thu phí sử dụng Windows 12 hàng tháng. Thay vào đó, hãng có thể sẽ khóa các tính năng AI cao cấp (gồm cả AI đám mây và AI xử lý trực tiếp trên thiết bị) sau mức giới hạn thu phí. Muốn máy tính thông minh hơn? Người dùng phải bỏ tiền mua gói đăng ký.

Phản ứng của cộng đồng mạng trước những thông tin rò rỉ này là vô cùng tiêu cực. Trên Reddit, hàng loạt ý kiến châm biếm và phẫn nộ đã được đẩy lên top thịnh hành:

"Năm nay chắc chắn sẽ là một năm tuyệt vời cho hệ điều hành Linux"

"Trời ạ, họ định nhét cả tá thứ mà tôi không hề muốn dùng vào chung một hệ điều hành sao?"

"Tôi đã dùng Windows từ thời bản 3.1, và nếu điều này trở thành sự thật, tôi chính thức rời bỏ"

Nhưng liệu Windows mới có thực sự ra mắt trong năm 2026? Bất chấp các tin đồn, nhiều chuyên gia tỏ ra cực kỳ hoài nghi về khả năng Windows 12 ra mắt vào cuối năm 2026.

Lý do lớn nhất là Microsoft vừa tuyên bố sẽ dành trọn năm nay để thực hiện một chiến dịch khổng lồ nhằm "sửa chữa Windows 11", giải quyết dứt điểm các lỗi nền tảng và tối ưu hóa hệ điều hành hiện tại. Sẽ rất phi lý nếu họ vừa dồn tài nguyên "cứu" Windows 11 lại vừa tung ra một phiên bản Windows hoàn toàn mới. Nếu Windows 12 thực sự ra mắt năm nay, đó sẽ là cái tát vào lời hứa "sửa lỗi Windows 11" của gã khổng lồ phần mềm.

Hơn nữa, hệ điều hành tiếp theo rất có thể sẽ không mang tên "Windows 12". Với tham vọng vĩ đại của Microsoft, nó có khả năng sẽ được định danh là Windows AI hoặc Windows Copilot. Microsoft sẽ cần thêm thời gian để hoàn thiện các AI Agent trước khi biến chúng thành tâm điểm bán các gói đăng ký thu phí hàng tháng.

