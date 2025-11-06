Windows 11 đã khắc phục lỗi tắt máy không đúng cách

Thay vì Windows 11 khởi động lại đột ngột khi nhấn nút tắt máy “Update and shut down” trong danh sách tùy chọn, bản cập nhật tùy chọn KB5067036 sẽ giúp máy tính tắt nguồn hoàn toàn. Điều này cũng áp dụng cho cả Windows 10 qua bản cập nhật mới nhất.

Bản vá lỗi áp dụng cho cả máy tính Windows 10 và 11.

Báo cáo từ Windows Latest cho biết, lỗi này đã gây ra tình trạng máy tính vẫn bật nguồn sau khi người dùng chọn Update and shut down, dẫn đến việc hao pin qua đêm. Microsoft đã xác nhận rằng họ đã giải quyết “vấn đề cơ bản” liên quan đến tùy chọn này. Bản sửa lỗi hiện có trong Windows 11 phiên bản 25H2 (bản dựng 26200.7019) và 24H2 (bản dựng 26100.7019) trở lên.

Mặc dù có vẻ như là một vấn đề nhỏ, nhưng lỗi này đã làm giảm niềm tin của người dùng vào quy trình tắt máy, điều rất cần thiết cho máy tính xách tay, PC chơi game và các hệ thống khác. Hàng triệu người dùng đã phải đối mặt với tình trạng máy tính vẫn hoạt động sau khi chọn tắt máy, gây lãng phí điện năng và hao pin.

Đặc biệt với game thủ, việc máy tính không tắt đúng cách có thể làm giảm tuổi thọ pin và tăng nhiệt độ. Bản sửa lỗi này không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng thông thường mà còn cho cả những người chơi game.

Update and shut down hoạt động đúng cách hơn.

Nếu đang sử dụng PC Windows 11, đặc biệt là máy tính xách tay, bản cập nhật này sẽ cải thiện trải nghiệm hàng ngày của người dùng khi họ không còn phải lo lắng về việc thức dậy với pin cạn kiệt hay máy tính tự khởi động lại một cách bí ẩn. Hệ thống sẽ thực hiện đúng yêu cầu: tắt máy, giúp giảm thiểu việc phải mang theo bộ sạc và bảo vệ linh kiện khỏi hao mòn.

Ngoài ra, việc biết thiết bị thực sự tắt nguồn khi được yêu cầu cũng giúp người dùng kiểm soát tốt hơn thời điểm áp dụng bản cập nhật và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tóm lại, đây không chỉ là một cải tiến về chất lượng cuộc sống mà còn khôi phục niềm tin vào cách Windows quản lý nguồn điện.

Nếu chưa cài đặt bản cập nhật, hãy vào Windows Update và tải về KB5067036. Bản cập nhật này không chỉ khắc phục lỗi tắt máy mà còn giải quyết một sự cố khác liên quan đến Task Manager. Sau khi cài đặt, hãy theo dõi mức tiêu thụ pin và mức sử dụng điện năng qua đêm để xác nhận rằng máy tính đã tắt đúng cách.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn