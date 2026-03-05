Nhiều người tá hỏa vì bất ngờ bị khóa ứng dụng ngân hàng

Ngày 5-3, anh N.N. (ngụ TPHCM) – khách hàng của một ngân hàng thương mại nhà nước – phản ánh không thể sử dụng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Cụ thể, khi đăng nhập, ứng dụng hiển thị thông báo: “Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng số trên thiết bị có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro về an toàn thông tin…”.

Sau khi nhận thông báo, anh N. đã thử gỡ ứng dụng, cài đặt lại và làm theo hướng dẫn từ phía ngân hàng nhưng vẫn không thể truy cập. Do bất tiện trong giao dịch, anh quyết định xóa ứng dụng, đóng tài khoản và hủy thẻ ngân hàng.

Ngân hàng thông báo người dùng không thể tiếp tục sử dụng ứng dụng do vấn đề về bảo mật trên thiết bị

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện một ngân hàng cho biết trường hợp của anh N. không phải cá biệt gần đây. Nguyên nhân là các ngân hàng đang triển khai quy định mới theo Thông tư 77/2025 của Ngân hàng Nhà nước, trong đó siết chặt tiêu chuẩn bảo mật đối với thiết bị sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Không chỉ người dùng nói trên, một khách hàng khác sử dụng điện thoại của hãng nội địa Trung Quốc cũng phản ánh thiết bị bị ứng dụng ngân hàng thông báo “không đủ điều kiện giao dịch”, dù máy không root (bẻ khóa) hay can thiệp phần mềm. Đại diện hãng điện thoại này cho biết sự cố xảy ra trên một số thiết bị xách tay và đang được rà soát để khắc phục.

Theo đại diện Viettel Store, sau khi Thông tư 77/2025 có hiệu lực, hệ thống cửa hàng ghi nhận nhiều khách hàng đến phản ánh tình trạng không thể đăng nhập hoặc sử dụng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.

Qua kiểm tra, phần lớn các trường hợp liên quan đến việc thiết bị từng bị can thiệp phần mềm như jailbreak, root hoặc cài đặt hệ điều hành không chính thức. Những thiết bị này không đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của ứng dụng ngân hàng nên bị hạn chế truy cập.

Nhóm khách hàng gặp tình trạng trên chủ yếu là người dùng điện thoại đã qua sử dụng hoặc máy mua từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy, nhiều người không biết thiết bị của mình từng bị tác động phần mềm trước đó.

Đại diện Viettel Store cũng lưu ý điện thoại xách tay không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến ứng dụng ngân hàng bị chặn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các dịch vụ ngân hàng số ngày càng siết chặt yêu cầu bảo mật, người dùng nên ưu tiên lựa chọn thiết bị chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn chứng từ và sử dụng hệ điều hành nguyên bản.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần sử dụng thiết bị chính hãng, hệ điều hành nguyên bản và chỉ cài đặt ứng dụng từ kho chính thức như App Store hoặc Google Play.

Về hướng xử lý, ngân hàng khuyến cáo khách hàng nên chuyển sang thiết bị khác đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của nhà sản xuất.

Nếu tiếp tục sử dụng thiết bị cũ, cần liên hệ nhà sản xuất hoặc đơn vị sửa chữa để được kiểm tra, khôi phục tình trạng nguyên bản.

Với thiết bị từng bị bẻ khóa hoặc can thiệp hệ thống, người dùng có thể thử khôi phục cài đặt gốc hoặc cập nhật phần mềm mới nhất để giảm thiểu rủi ro.

