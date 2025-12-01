Microsoft phát cảnh báo đỏ đến người dùng Windows 11

Tuy nhiên, trước khi các tính năng thử nghiệm được triển khai rộng rãi đến Windows 11, Microsoft đã cảnh báo người dùng về những rủi ro bảo mật có thể phát sinh.

Các tác nhân AI có thể gây vấn đề bảo mật cho người dùng Windows 11.

Được biết, các thành phần tác nhân AI trong Windows 11 sẽ mặc định bị tắt do nguy cơ bị khai thác bằng hình thức tấn công cross-prompt injection (XPIA). Đây là kiểu tấn công xảy ra khi ứng dụng AI được cấp quyền truy cập vào tệp của người dùng, có thể dẫn đến rò rỉ dữ liệu hoặc cài đặt mã độc. Khi bật tính năng này, hệ thống sẽ tạo ra tài khoản Agentic với quyền truy cập hạn chế vào thư mục hồ sơ người dùng nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Với tên gọi Agent Workspace, tính năng mới đã xuất hiện trong bản xem trước dành cho nhà phát triển của Windows 11 và sẽ được mở rộng cho nhiều người dùng hơn. Dù chưa có ứng dụng nào hỗ trợ, Microsoft xác nhận Copilot sẽ sớm có quyền truy cập vào Agent Workspace, đồng nghĩa có thể quan sát toàn bộ màn hình người dùng - yếu tố gây nhiều lo ngại về quyền riêng tư.

Microsoft nhấn mạnh bảo mật là cam kết dài hạn và sẽ tiếp tục điều chỉnh trong quá trình phát triển. Agent Workspace được thiết kế để cho phép tác nhân AI truy cập tệp trong nền khi người dùng vẫn có thể sử dụng máy tính bình thường. Người dùng cũng có thể quản lý quyền hạn và dừng tác nhân bất kỳ lúc nào.

Tính năng mới khiến cộng đồng tranh luận trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về nguy cơ xâm phạm dữ liệu. Microsoft kỳ vọng khi người dùng tiếp cận rộng rãi hơn, khi đó họ sẽ hiểu rõ cách tính năng hoạt động và mức độ an toàn mà hãng cam kết.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn