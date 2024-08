Vụ Huấn Hoa Hồng tranh chấp biển số ngũ quý 9: CSGT khẳng định việc cấp lại đúng quy trình

Thời điểm định danh, biển số vẫn đứng tên ông N.T.Q. Trước đó, đội trưởng Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Bắc Kạn cho biết thời điểm ngày 15-8-2023 (khi quy định về định danh biển số xe có hiệu lực), biển số 97xx-999.99 vẫn đứng tên ông N.T.Q.. Theo quy định của thông tư số 24/2023 của Bộ Công an, biển số xe (dạng 5 số) sau ngày 15-8-2023, hệ thống sẽ tự động định danh cho chủ sở hữu ở thời điểm đó. Về thông tin giao dịch giữa ông Q. và ông Bùi Xuân Huấn vào ngày 14-7-2023 như trên mạng xã hội chia sẻ, trung tá Huy cho hay cơ quan chức năng không ghi nhận về việc sang tên, đổi chủ cho xe máy gắn với biển số này. Mặc dù thời điểm này cho tới trước ngày 15-8-2023, người dân vẫn được mua xe gắn với biển số theo quy định cũ. Tới tháng 7-2024 vừa qua, khi ông Q. đến đăng ký xe, Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Bắc Kạn tra cứu trên hệ thống thì biển số 97xx-999.99 đủ điều kiện để cấp lại cho xe khác của ông Q. theo quy định về biển số định danh. Các giấy tờ do chủ phương tiện cung cấp bảo đảm đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nhận định về bản chất vụ việc, trung tá Hà Văn Huy cho biết hiện nay tính pháp lý của vụ việc phức tạp do có liên quan đến việc mua bán xe của ông Bùi Xuân Huấn và ông N.T.Q.. Do vậy, trong trường hợp hai bên có tranh chấp và khởi kiện, cơ quan chức năng cần căn cứ vào hợp đồng, thỏa thuận và bản chất giao dịch giữa hai bên (nếu có) để có phương án giải quyết. Đồng thời trung tá Huy khẳng định ở thời điểm hiện tại, việc mua bán và sang tên biển số xe là không được phép và chắc chắn không thể thực hiện.