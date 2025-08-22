Thời gian:
Dàn xe pháo quân sự, đặc chủng công an gây chú ý trong hợp luyện diễu binh

Tham gia chương trình tổng hợp luyện diễu hành tối 21-8 có khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an và loạt vũ khí gây chú ý.

Chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 diễn ra tối 21-8 tại Hà Nội.

Tham gia chương trình tổng hợp luyện có khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an, gây chú ý. Trong đó có xe tăng thiết giáp, xe pháo tự hành, xe bánh xích, xe pháo quân sự bánh lốp. Bên cạnh đó là các tổ hợp tên lửa, các loại UAV do Việt Nam thiết kế, sản xuất…

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại tổng hợp luyện:

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: Báo Người lao động

