Ferrari Daytona SP3 599+1 độc nhất vô nhị có giá tới 683 tỷ đồng

Chiếc Daytona SP3 ban đầu được định giá "hơn 3,5 triệu đô la", nhưng những người đấu giá tại Monterey và trên mạng lại nghĩ khác, nhưng không ai nghĩ nó sẽ trên 10 triệu đô la, đừng nói 20 triệu đô la. Phải đến khi buổi đấu giá diễn ra, và cuộc cạnh tranh quyết liệt đã đẩy giá chiếc xe vượt qua 20 triệu đô la chỉ trong vài phút trước khi cuối cùng chốt ở mức 26 triệu đô la, củng cố vị thế của nó như một huyền thoại sưu tầm hiện đại.