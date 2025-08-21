Ferrari Daytona SP3 599+1 độc nhất vô nhị có giá tới 683 tỷ đồng

Ferrari đã chiếm trọn sự chú ý tại Tuần lễ Xe hơi Monterey năm nay với chiếc Daytona SP3 599+1, mẫu xe Ferrari độc nhất vô nhị, được thiết kế riêng, đã được RM Sotheby's bán với mức giá lên tới 26 triệu đô la, ngay lập tức trở thành một trong những chiếc xe hiện đại đắt nhất từng được bán đấu giá.
Khi Ferrari ra mắt Daytona SP3 vào năm 2021, toàn bộ 599 chiếc xe đã được đặt hàng trước cả khi quá trình sản xuất bắt đầu. Mỗi khách hàng đã trả khoảng 2,25 triệu đô la cho chiếc siêu xe V12 này, một lời ca ngợi dành cho những chiếc xe thể thao nguyên mẫu huyền thoại của thương hiệu những năm 1960. Đó lẽ ra đã là hồi kết của câu chuyện.
Nhưng đầu mùa hè năm nay, Ferrari đã công bố một thay đổi bất ngờ. Để gây quỹ cho Quỹ Ferrari, công ty sẽ sản xuất thêm một chiếc Daytona SP3 và đấu giá trong Tuần lễ Xe hơi Monterey. Chiếc Ferrari "thừa" này được tính là 599+1, với một tấm biển và số sê-ri đặc biệt xác nhận tình trạng độc nhất của nó. Đối với những nhà sưu tập đã bỏ lỡ những chiếc 599 nguyên bản, đây là một cơ hội ngàn năm có một.
Khi búa được gõ tại RM Sotheby's, chiếc Daytona SP3 599+1 đã được bán với giá cao hơn gấp mười lần giá gốc. Điều này đưa nó lên vị trí thứ 13 trong danh sách những chiếc xe đắt nhất mọi thời đại được bán đấu giá, nhưng sẽ không ai tin được có tỷ phú chi ra 26 triệu đô la (tương đương 683 tỷ đồng), đủ để bạn sở hữu từ 100 đến 150 chiếc siêu xe trong garage.
Để dễ hình dung, nó chỉ kém chiếc Ferrari 275 GTB/C Speciale huyền thoại năm 1964, được bán với giá 26,4 triệu đô la vào năm 2014, 400.000 đô la. Mọi chiếc xe xếp trên nó trong danh sách đều là xe cổ điển. Daytona SP3 599+1 là chiếc Ferrari hiện đại đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng danh giá này.
Chiếc Daytona SP3 ban đầu được định giá "hơn 3,5 triệu đô la", nhưng những người đấu giá tại Monterey và trên mạng lại nghĩ khác, nhưng không ai nghĩ nó sẽ trên 10 triệu đô la, đừng nói 20 triệu đô la. Phải đến khi buổi đấu giá diễn ra, và cuộc cạnh tranh quyết liệt đã đẩy giá chiếc xe vượt qua 20 triệu đô la chỉ trong vài phút trước khi cuối cùng chốt ở mức 26 triệu đô la, củng cố vị thế của nó như một huyền thoại sưu tầm hiện đại.
Ferrari không chỉ tạo ra một chiếc SP3 đặc biệt mà còn mang đến cho nó một diện mạo riêng biệt. Chiếc xe khoác lên mình lớp sơn hai tông màu nổi bật với sợi carbon lộ thiên và màu Giallo Modena, cùng dòng chữ "Ferrari" màu vàng chạy dọc trục giữa.
Khoang lái được bọc vải dệt từ lốp xe tái chế, với biểu tượng ngựa chồm đặc trưng của Ferrari hiện diện khắp nơi. Bảng điều khiển và cột lái được chế tạo từ sợi carbon tương tự như trên xe đua Công thức 1 SF-25 của Ferrari.
Không chỉ độc quyền, một phần sức hấp dẫn của Daytona SP3 599+1 còn nằm ở lịch sử. Nó có thể là chiếc Ferrari động cơ V12 đặt giữa hút khí tự nhiên cuối cùng được bán ra dưới dạng xe mới. Công ty đã chuyển sang hệ truyền động hybrid với mẫu F80 mới, đồng nghĩa với việc 599+1 có thể là chiếc xe Ferrari V12 đường trường không hybrid cuối cùng rời khỏi Maranello.
Động cơ V12 sản sinh công suất 829 mã lực và mô-men xoắn 514 pound-feet (697 Nm) giúp xe tăng tốc từ 0 đến 62 dặm/giờ (0 đến 100 km/giờ) trong 2,85 giây. Chiếc xe tăng tốc 1/4 dặm trong khoảng 10,0 giây và đạt tốc độ tối đa 211 dặm/giờ (340 km/giờ), trong khi hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp chuyển số nhanh sẽ truyền lực đến bánh sau.
Tác giả: Nguyễn Chung
Nguồn tin: kienthuc.net.vn