Cách thêm giấy phép lái xe vào VNeID mới nhất người dùng nên biết

Theo quy định hiện hành, sau khi làm thủ tục cấp đổi, GPLX sẽ được trả cho người dân trong vòng 5 ngày làm việc. Đồng thời, dữ liệu điện tử về GPLX cũng sẽ được tự động cập nhật trên VNeID. Tuy nhiên, thực tế vẫn có một số trường hợp cập nhật nhưng thông tin chưa hiển thị.

Đại diện một đơn vị sát hạch GPLX tại TP.HCM cho biết có một phương pháp mới mà nhiều người chưa biết. Cụ thể, với những ai đã có GPLX loại PET ở một hạng nào đó trước, chẳng hạn xe máy hạng A1, thì có thể dùng chính số GPLX này để cập nhật cho GPLX hạng ô tô trên VNeID.

Đối với người đã có GPLX loại PET ở một hạng GPLX nào đó trước ví dụ như xe máy hạng A1 thì có thể lấy số GPLX đó để cập nhật số cho GPLX hạng ô tô trên VNeID. (Ảnh minh hoạ)

Điều này xuất phát từ quy định tại Điều 18 Thông tư 12/2025 của Bộ Công an: Mỗi cá nhân chỉ có một số quản lý GPLX duy nhất, dùng chung cho cả GPLX có thời hạn và không thời hạn. Trường hợp muốn tích hợp cả hai loại GPLX, người dân cần làm thủ tục đổi GPLX theo quy định.

Trước đó, Cục CSGT - Bộ Công an cũng đã hướng dẫn cách thêm GPLX vào VNeID. Người dùng cần đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản định danh điện tử, chọn mục Giấy phép lái xe và nhấn vào Thêm giấy phép lái xe ở cuối màn hình.

Tại cửa sổ mới, nhập số GPLX gồm 12 số và hạng giấy phép đã được cấp đổi. Sau đó chọn xác nhận thông tin chính xác và gửi yêu cầu để hệ thống phê duyệt. Nếu hợp lệ, ứng dụng sẽ tự động hiển thị GPLX.

Ứng dụng VNeID cùng Cổng dịch vụ công hiện đã tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ các thủ tục liên quan đến phương tiện giao thông, vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa nâng cao tính tiện lợi cho người dân. Đây cũng là một bước tiến trong lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số của Chính phủ.

Tác giả: Huỳnh Duy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn