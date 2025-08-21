Biển số ngũ quý trúng đấu giá hàng chục tỷ đồng

Sau gần 2 năm triển khai đấu giá biển số xe, tổng số tiền thu về ngân sách đã vượt 5.200 tỷ đồng. Ảnh: VPA.

Trong phiên đấu giá biển số ngày 12/8 vừa qua, biển số 99A-999.99 tại Bắc Ninh đã được trả giá thành công hơn 21,87 tỷ đồng, trở thành một trong những biển số có mức giá cao nhất từ trước tới nay. Đây là dãy số ngũ quý 9, vốn được xem là đẹp và hiếm, thu hút sự quan tâm lớn của người tham gia.

Trước đó, nhiều biển số ngũ quý khác cũng từng được chốt giá hàng chục tỷ đồng. Trong đó, biển số 30K-888.88 tại Hà Nội từng được đấu giá thành công với mức hơn 20 tỷ đồng trong phiên ngày 11/4. Hay biển số 51K-999.99 tại TP.HCM từng có giá trúng 20,56 tỷ đồng, nhưng sau đó bị bỏ cọc, khi đưa ra đấu giá lại vẫn đạt mức 21,5 tỷ đồng.

Cũng tại TP.HCM, biển số 51K-888.88 từng gây chú ý khi đạt kỷ lục 32,34 tỷ đồng trong phiên ngày 15/9/2024. Tuy nhiên, do người trúng không nộp đủ tiền nên biển số này được đưa ra đấu giá lại và chốt ở mức 15,265 tỷ đồng vào cuối tháng 10/2024.

Một trường hợp tương tự xảy ra với biển số 88A-888.88 của tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) . Biển số này từng đạt mức trúng đấu giá hơn 21 tỷ đồng trong phiên đấu giá tháng 5 nhưng người trúng đã bỏ cọc. Đến phiên đấu giá ngày 8/8, mức giá chốt giảm xuống còn 14,88 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số biển số đặc biệt khác cũng được trả giá cao như 30K-555.55 tại Hà Nội được chốt ở mức 14,495 tỷ đồng; 30K-567.89 (còn gọi là “sảnh rồng”) có giá 16,57 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025, hoạt động đấu giá biển số xe đẹp ở Việt Nam chính thức được pháp luật thừa nhận. Nghị định số 156/2024 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định chi tiết việc đấu giá biển số ôtô, xe máy, như giá khởi điểm, bước giá, thủ tục đăng ký, đấu giá trực tuyến, và xử lý tiền đặt trước. Theo đó, mức khởi điểm là 40 triệu đồng đối với ôtô và 5 triệu đồng với xe máy, cùng với quy định tăng định kỳ và bước giá rõ ràng.

Trước đó, từ năm 2023, hoạt động đấu giá biển số ôtô đã được thí điểm dựa trên Nghị quyết 73/2022 và Nghị định 39/2023, dưới sự giám sát chặt chẽ nhằm tránh đầu cơ, tạo giá ảo.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, sau gần 2 năm triển khai đấu giá biển số xe, tổng số tiền thu về ngân sách đã vượt 5.200 tỷ đồng. Riêng phiên đấu giá biển số xe thứ sáu (từ ngày 8/4 đến 14/5) ghi nhận hơn 34.600 biển số được đấu giá thành công, trong đó có hơn 11.300 biển ôtô, mang lại nguồn thu trên 1.200 tỷ đồng.

Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy nhiều trường hợp bỏ cọc xảy ra với những biển số đặc biệt. Một số ý kiến cho rằng mức giá lên tới hàng chục tỷ đồng phần nhiều xuất phát từ yếu tố phong thủy và tâm lý “sở hữu độc nhất”, hơn là giá trị sử dụng thực tế. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định việc đấu giá công khai, minh bạch không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: znews.vn