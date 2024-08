Tình huống pháp lý vụ Huấn Hoa Hồng 'kêu cứu' vì tranh chấp biển số ngũ quý 9

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết thông tư 24/2023 quy định rõ khi bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi. Ví dụ khi cấp và quản lý biển số xe định danh cho một người tên A. Khi bán xe, ông A phải giữ lại biển số và đăng ký xe rồi nộp cho cơ quan công an. Khi ông A mua xe mới, công an sẽ cấp lại biển số cũ mà trước đây ông A đã nộp lại. Cơ quan công an chỉ làm giấy tờ đăng ký xe mới với số khung, số máy của chiếc xe này. Tức là chủ phương tiện có thể đổi xe nhưng biển số xe sẽ được giữ nguyên. Quá 5 năm sau khi bán xe, nếu ông A không mua xe mới để gắn biển số đã đăng ký theo mã định danh cá nhân vào, thì cơ quan chức năng sẽ thu hồi biển số định danh này. Như vậy, chủ xe khi chuyển nhượng phải giữ lại biển số và đăng ký xe, không được bán xe kèm theo biển số. Trường hợp duy nhất được bán xe kèm theo biển số là biển số được cấp thông qua phương thức trúng đấu giá. Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.