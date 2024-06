Vóc dáng hiện tại của Ngọc Trinh sau khi lộ khuyết điểm đáng báo động

Vừa qua, đoạn clip có sự xuất hiện của người mẫu Ngọc Trinh đã gây xôn xao mạng xã hội. Cô mặc trang phục đơn giản có mặt ở trong một trung tâm thương mại. Khi netizen ngỏ ý muốn chụp hình, Ngọc Trinh đều niềm nở và thoải mái chụp chung. Đáng chú ý, người mẫu sinh năm 1989 lại để lộ khuyết điểm cơ thể đáng báo động là vẻ ngoài gầy gò, lộ rõ xương.

Vào ngày 10/6, Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn video mới trên trang cá nhân. Cô mặc chiếc váy có thiết kế điệu đà nữ tính tông màu hồng. Cư dân mạng cho rằng vóc dáng hiện tại của cô đã có sự cải thiện, trông đầy đặn hơn. Tuy nhiên, trong clip này người mẫu gốc Trà Vinh để lộ một khuyết điểm cơ thể chính là vết sẹo lớn ở đầu gối.

Đây là vết thương do bị ngã xe trong quá trình cô điều khiển lái xe phân khối lớn. Trước đó, Ngọc Trinh đã chia sẻ quá trình trị sẹo đau đớn trên mạng xã hội. Cô cho biết thời điểm bị tạm giam đã bỏ qua thời gian vàng trị sẹo nên bây giờ cần nhiều thời gian điều trị, thậm chí là tiền bạc.

Your browser does not support the video tag.

Ngọc Trinh đăng tải đoạn video mới trên mạng xã hội

Nữ người mẫu 8x lộ diện rạng rỡ, mặc chiếc váy màu hồng nữ tính

Cô được nhận xét vóc dáng hiện tại đã đầy đặn hơn, tuy nhiên Ngọc Trinh để lộ vết sẹo lớn ở chân

Trước đó, Ngọc Trinh bị tóm vóc dáng gầy gò, lộ rõ xương khi xuất hiện ở trung tâm thương mại

Ngọc Trinh đã mất nhiều thời gian để điều trị vết sẹo này. Cô từng tiết lộ đã trải qua quá trình điều trị được 6 lần. "Tôi có tổng cộng 3 vết sẹo, tôi có chia sẻ là mình đã lỡ mất thời điểm vàng để bôi thuốc, cộng với việc không được chăm sóc nên chưa mất vết sẹo, lại còn xấu đi có chỗ bị lồi.Lần này, tôi quyết định điều trị trước 2 sẹo ở đầu gối và cùi chỏ, còn sẹo lồi ở đùi thì điều trị sau. Tổng cộng 2 vết sẹo này, cả luôn tiền thuốc là khoảng 40 triệu", Ngọc Trinh cho hay.

Tuy nhiên hiện tại Ngọc Trinh khá bình thản đón nhận khuyết điểm trên cơ thể. Cô tâm sự: "Ngày trước bị 1 vết sẹo nhỏ, đã giãy nãy lên, coi đó là một chuyện không chấp nhận được, lo lắng ngày đêm. Còn bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện lớn hơn, cảm thấy những vết sẹo này chỉ là một chuyện nhỏ, như những vết điểm nhẹ thoáng qua trong đời. Coi như đó là một chuyện đáng nhớ trong cuộc đời".

Ngọc Trinh bị 3 vết sẹo do tai nạn khi điều khiển môtô tháng 10 năm ngoái

Tuy nhiên, cô không cảm thấy tự ti mà thoải mái để lộ vết sẹo lớn này

Ngọc Trinh bắt đầu tham gia showbiz với vai trò là người mẫu. Vào năm 2016, cô đóng vai chính trong phim điện ảnh đầu tay Vòng eo 56 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, lấy cảm hứng chính từ cuộc đời mình. Năm 2019, cô đóng vai chính trong Vu quy đại náo. Đây là bộ phim hài tình cảm có Diệu Nhi, La Thành góp mặt. Phim điện ảnh gần nhất cô tham gia là Chị chị em em 2, đóng cùng với Minh Hằng.

Ngọc Trinh bắt đầu tham gia showbiz với vai trò là người mẫu

Nhắc về những sự cố đã qua, Ngọc Trinh từng chia sẻ: "Ngày trước bị một vết sẹo nhỏ, đã giãy nảy lên, coi đó là một chuyện không chấp nhận được, lo lắng ngày đêm. Còn bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện lớn hơn, cảm thấy những vết sẹo này chỉ là một chuyện nhỏ, như những vết điểm nhẹ thoáng qua trong đời. Coi như đó là một chuyện đáng nhớ trong cuộc đời. Suy ra mỗi câu chuyện, mỗi sự việc đều có nhiều cách nhìn khác nhau, quan trọng mình đón nhận nó như thế nào".

Người mẫu gốc Trà Vinh đã được tuyên án treo, thời gian thử thách 2 năm về tội Gây rối trật tự công cộng

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn