Lan Phương trải lòng sau ồn ào ly hôn

Trên trang cá nhân, Lan Phương đăng tải bài viết cập nhật cuộc sống sau ồn ào ly hôn. Nữ diễn viên chia sẻ về cuộc gặp gỡ thú vị khi bán một căn hộ tại Đà Nẵng. Được biết, người mua là mẹ đơn thân và đã truyền cảm hứng cho Lan Phương.

Lan Phương chia sẻ hình ảnh bên con gái khi sinh sống tại Đà Nẵng. Ảnh: FBNV.

"Gần đây, Phương bay ra Đà Nẵng để bán một căn hộ của mình. Ban đầu, Phương tưởng người mua là một người chuyên đầu tư nhà cửa nhưng gặp nói chuyện mới biết là một người mẹ đơn thân, thích cuộc sống ở Đà Nẵng, nên gom tiền mua căn hộ này, để đưa con nhỏ vào sống cùng mình", cô kể.

Diễn viên chia sẻ thêm: "Mỗi một người mẹ Phương gặp đều mang đến thật nhiều cảm xúc. Họ cố gắng hết mình để mang lại hạnh phúc cho con và chính mình. Phương được truyền cảm hứng từ những vất vả, từ gánh nặng trên đôi vai họ để mang lại điều tốt nhất cho con".

Ở phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời nhắn, động viên tinh thần Lan Phương. Thời gian qua, nữ diễn viên tâm sự gặp vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và phải học cách tự chữa lành.

Hiện tại, Lan Phương đang sống cùng hai bé Lina và Mia tại Hà Nội. Song, trong một bài viết hồi đầu tháng 8, cô vẫn nhớ về cuộc sống tại TP.HCM.

"Ở đây, 3 mẹ con Phương thực sự cách biệt với mọi thứ, hầu như không nghĩ, không xem điện thoại, không lo lắng hay căng thẳng với bất cứ thứ gì, từ quay phim, kinh doanh, nhân sự, kế hoạch, mạng xã hội… Không có gì cả, chỉ có mình và 2 con. Công việc hàng ngày chỉ là nghĩ xem hôm nay sẽ đưa con đi đâu chơi, đi ăn gì mà vẫn đúng giờ ngủ trưa, ngủ tối của các con mà thôi. Không ai can thiệp, không ai ý kiến, chỉ có kế hoạch mình và các con cùng tạo nên", Lan Phương chia sẻ.

Hôm 24/7, Lan Phương thông báo cô và ông xã người Anh - David Duffy - đã ly thân. Ba ngày sau, nữ diễn viên tiếp tục thông báo về việc nộp đơn ly hôn: "Cuối tháng 5, tôi nộp đơn xin ly hôn đơn phương. Mỗi lần được tòa gọi lên, dù chỉ để bổ sung giấy tờ, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút”.

Lan Phương từng vấp phải ý trái chiều khi công khai chuyện gia đình trên mạng xã hội. Phản hồi điều này, cô cho biết: “Có những chuyện không phải kể ra vài câu chữ là người ta sẽ hiểu. Phương biết mọi người có quyền tự do bình luận nên cũng không đau lòng khi có người hiểu sai, vì người hiểu thì không cần giải thích nhiều cũng sẽ hiểu, còn người không hiểu thì giải thích bao nhiêu cũng không đủ”.

Lan Phương, sinh năm 1983, là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình, tham gia rất nhiều phim. Vừa qua, cô cũng hoàn thành vai diễn mới nhưng phim chưa lên sóng.

Tác giả: Nhật Long

Nguồn tin: znews.vn