Ngọc Trinh lộ khuyết điểm đáng báo động qua ống kính team qua đường

Sau khi vướng lùm xùm, Ngọc Trinh đã dần bắt nhịp lại với cuộc sống thường ngày. Người mẫu gốc Trà Vinh đã nhận show, đi chụp hình trở lại sau thời gian vắng bóng. Mới đây, cư dân mạng lan truyền đoạn clip có sự xuất hiện của người đẹp sinh năm 1989 ở một trung tâm thương mại.

Ngọc Trinh đeo kính đen, mặc trang phục đơn giản và năng động, có thiết kế khoét xẻ sâu. Khi netizen ngỏ ý muốn chụp hình cùng, người mẫu 8x liền niềm nở và bày tỏ thái độ vui vẻ.

Đáng chú ý, cư dân mạng lại đổ dồn sự quan tâm vào vóc dáng hiện tại của Ngọc Trinh. Nhiều người đưa ra quan điểm cho rằng ngoại hình hiện tại của người mẫu gốc Trà Vinh quá gầy, để lộ rõ cả phần xương.

"Team qua đường" bắt gặp khoảnh khắc Ngọc Trinh ở trung tâm thương mại (Nguồn: Showbiz nhật báo)

Người mẫu gốc Trà Vinh thân thiện, niềm nở chụp hình với netizen

Tuy nhiên cô bị soi vóc dáng quá gầy gò, để lộ rõ phần xương

Cách đây hơn 3 tháng, Ngọc Trinh từng lộ diện trong sự kiện khai trương công ty và gây chú ý vì ngoại hình tăng cân. Vào tháng 3/2024, người đẹp tiết lộ nặng 53.5kg, số đo 3 vòng lần lượt là 83 - 63 - 95 cm. Để lấy lại phong độ sắc vóc, người đẹp gốc Trà Vinh đã tập luyện yoga và ăn uống khoa học.

Ngọc Trinh từng gây chú ý với vẻ ngoài tròn trịa tại một sự kiện

Người mẫu 8x luyện tập yoga trở lại sau thời gian bị tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng

Vóc dáng của Ngọc Trinh khi tham gia sự kiện vào tháng 5/2024

Vào tháng 11/2021, Ngọc Trinh cũng từng gây sốc khi để lộ vóc dáng gầy tong teo, trơ xương. Cụ thể nữ người mẫu đã mặc chiếc váy thoải mái màu hồng, xuất hiện trong bữa tiệc ấm cúng với bạn thân Vũ Khắc Tiệp. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ, cư dân mạng lại xôn xao bàn tán ngoại hình của Ngọc Trinh. Không còn vẻ ngoài đầy đặn thường thấy, người mẫu gốc Trà Vinh lại lộ thân hình quá ốm, gầy gò.

Ngọc Trinh từng để lộ vóc dáng gầy gò vào tháng 11/2021

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê ở Trà Vinh, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Sau đó, cô gắn bó với vai trò người mẫu và được nhiều người gọi là "nữ hoàng nội y" khi chuộng phong cách sexy, hở bạo. Tuy nhiên cũng vậy vậy, Ngọc Trinh liên tục vướng nhiều tranh cãi. Ngoài ra, suốt sự nghiệp của mình, người đẹp gốc Trà Vinh không ít lần gây náo loạn dư luận bởi những scandal đời tư và phát ngôn vạ miệng.

Ngọc Trinh được biết đến với vai trò người mẫu

