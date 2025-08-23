Hoà Minzy được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thông báo tin quan trọng ngay giữa buổi họp báo ra MV mới

Tối ngày 22/8, buổi họp báo thứ 2 ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình của Hòa Minzy chính thức diễn ra tại BHD Star Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội. Sáng cùng ngày, sự kiện đầu tiên cũng đã được tổ chức tại Vạn Hạnh Mall, TP.HCM. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu lần đầu tiên Hoà Minzy hợp tác với Nguyễn Văn Chung - hit maker tỷ view mới của Vpop. Giữa bầu không khí hân hoan trước Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, người hâm mộ mong đợi Nỗi Đau Giữa Hòa Bình sẽ chạm đến trái tim triệu khán thính giả.

Có mặt tại chương trình là sự xuất hiện của đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và anh chị em báo chí. Dàn sao đổ bộ tới thảm đỏ có thể kể đến Ca nương Kiều Anh cùng ông xã Văn Quỳnh, diễn viên Thanh Sơn, KOL Tùng Dương… Bên cạnh tâm điểm của buổi họp báo là MV Nỗi Đau Giữa Hoà Bình được công chiếu trước khi phát hành chính thức, những chia sẻ của Hòa Minzy cùng ekip cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Bước tới khán phòng trong bộ áo dài đen nổi bật, Hoà Minzy nghẹn ngào bày tỏ tình cảm và sự biết ơn tới toàn thể khách mời. Trong lúc đang chia sẻ quá trình làm MV, nữ ca sĩ bất ngờ nhận được món quà đặc biệt: công văn từ Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Giọng ca Rời Bỏ cho biết bản thân cảm thấy “sợ nhẹ”, không biết có làm gì sai không.

Sau khi đọc đầy đủ thông tin, Hòa Minzy thông báo cô đã được khen tặng là gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật và biểu diễn. Đáng chú ý hơn, Hoà Minzy còn được mời tới Bộ vào sáng hôm sau (tức ngày 23/8).

Hòa Minzy xúc động và hạnh phúc khi có được sự công nhận xứng đáng với những nỗ lực, tâm huyết cô bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sùi sụt cho biết ngày mai (23/8) cô phải vướng lịch lo hậu sự cho ông nội.

Được biết, vào ngày 21/8, ông nội Hoà Minzy qua đời vì đột quỵ. Trên Facebook cá nhân, Hoà Minzy đăng tải hình ảnh bàn thờ và có những chia sẻ về sự ra đi của người ông đáng kính. Cô tiếc nuối vì trước đó mọi người trong gia đình có kế hoạch xuống Hà Nội để xem và ủng hộ cháu gái nhưng không thực hiện được. Trong khoảng thời gian ngắn, Hòa Minzy tất bật bay đi bay lại giữa 2 đầu đất nước.

