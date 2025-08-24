Phương Mỹ Chi thắng Em xinh

Tối 23/8, đêm chung kết Em xinh “say hi” chính thức diễn ra, khép lại hành trình gần 3 tháng “chiếm sóng” mạng xã hội Việt về mảng âm nhạc. Trong vòng thi cuối cùng, dàn nữ nghệ sĩ chiêu đãi khán giả 4 tiết mục nhóm, tới từ các đội Phương Mỹ Chi, Phương Ly, 52Hz và Lyhan. Tuy nhiên, 52Hz đã thông báo vắng mặt ở đêm chung kết do gia đình có tang sự.

Ngày từ trước “giờ G”, địa điểm ghi hình đêm chung kết đã sôi sục trước sự góp mặt của dàn người hâm mộ chương trình. Các thông tin xoay quanh đêm chung kết Em xinh cũng tràn ngập các nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều bàn luận.

Cuộc đấu đa sắc

Trước khi trận đua diễn ra, dàn nghệ sĩ nhìn lại về hành trình kéo dài gần 3 tháng, với nhiều kỷ niệm vui buồn cùng Em xinh.

Dàn nghệ sĩ háo hức bước vào đêm chung kết.

“Mọi khoảnh khắc trong Em xinh hay cả cuộc đời, Miu lúc nào cũng hết mình. Vì Miu rất sợ cảm giác ân hận nếu mình không cố gắng đủ”, Miu Lê chia sẻ. Cô cho biết mình có “lời” khi tham dự chương trình, vì nhận được sự quan tâm, yêu thương của khán giả nhiều hơn.

Trong khi, Juky San chia sẻ: “San biết nhiều thứ hơn, và làm được những điều mà bình thường mình từng nghĩ là không thể làm được”. Theo thứ tự bốc thăm, đội Phương Mỹ Chi diễn đầu tiên, tiếp theo lần lượt là Phương Ly, Lyhan và 52Hz. Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi chủ động đổi thứ tự thi với đội Phương Ly.

Đội Phương Ly mở màn với ca khúc Đầu mèo đuôi chuột với concept lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ Đám cưới chuột. Trên sân khấu, nhóm mang đến phần trình diễn vui nhộn với âm nhạc và vũ đạo trẻ trung, nhí nhảnh. Sân khấu được thiết kế như một đám cưới dân gian hoành tráng với 4 chiếc kiệu được đưa lên sân khấu, tạo nên không gian lễ hội tưng bừng. Các em xinh hóa những chú chuột đáng yêu, mang đến sự tinh nghịch, duyên dáng.

Trong khi đó, đội của Phương Mỹ Chi mang đến Morse Code, mong muốn nêu bật tinh thần "sisterhood" khi các chị em ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau. Thông điệp mà nhóm muốn lan toả là phụ nữ khi ở cạnh nhau sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, rào cản. Sân khấu được thiết kế ấn tượng với hình ảnh mặt trăng cách điệu ngay trung tâm, cùng dàn vũ công cầm những thanh tre dài tạo nên không gian mang đậm chất nghệ thuật dân gian.

Pháo tại chung kết Em xinh "say hi".

Đội của Lyhan lựa chọn Hourglass, mang concept thời gian với thông điệp "xoay đồng hồ cát, lấn át cuộc chơi". Em Xinh Saabirose tiết lộ câu chuyện mà nhóm muốn truyền tải: Các thành viên hóa thân thành "người nắm giữ thời gian", cảm nhận cuộc thi như một chiếc đồng hồ cát, nơi dòng cát thời gian không ngừng trôi. Họ là những người giữ lại từng hạt cát ấy, trân trọng mỗi giây phút đáng quý tại hành trình Em xinh "say hi".

Đội 52Hz mang đến tiết mục Ta Di Da đậm chất Mỹ Latin, với tham vọng "phủ sóng” các mùa lễ hội, concert và mùa bóng đá. Sân khấu được thiết kế như sàn disco rực rỡ với tông màu đỏ bắt mắt. Các nghệ sĩ xuất hiện trong trang phục khiêu vũ gợi cảm. Họ hóa thân thành những vũ công chuyên nghiệp, phô diễn sexy dance đầy uyển chuyển. Sân khấu được bố trí với các dancer mặc trang phục da màu đen, tạo sự tương phản, nổi bật trang phục đỏ của 4 em xinh.

Kết quả chung cuộc

Giải thưởng đầu tiên được công bố trong chương trình - The Best Hit - bài hát được nghe và xem nhiều nhất trên đa nền tảng, thuộc về Không đau nữa rồi.

Giải Nhóm trưởng được yêu thích nhất do chính các em xinh bình chọn, The Best Leader, gọi tên Bích Phương. Khán giả hò reo phấn khích khi nữ ca sĩ được "bạn trai tin đồn" Tăng Duy Tân trao giải trên sân khấu.

52Hz là chủ nhân giải thưởng Em xinh sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất - The Best Music Creative Artist.

Giải thưởng Em xinh thay đổi ấn tượng nhất - The Best Transformation - thuộc về Phương Ly. Trong khi, The Best Performer - Em xinh trình diễn ấn tượng nhất - gọi tên Ánh Sáng AZA.

AAA (Tiên Tiên nhóm trưởng) được xướng tên ở hạng mục The Best Group Performance, Màn trình diễn nhóm ấn tượng nhất.

Phương Mỹ Chi là quán quân Em xinh "say hi".

Theo bình chọn của khán giả, top 10 của Em xinh "say hi" được gọi tên theo thứ tự ngẫu nhiên là Miu Lê, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, 52Hz, Phương Ly, Bích Phương, Lyhan, Orange và Pháo.

Kết quả chung cuộc Best5 gồm Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Lyhan, Orange và Lamoon. Lyhan là á quân Em xinh "say hi", trong khi ngôi vị quán quân thuộc về Phương Mỹ Chi.

Bích Phương và Phương Mỹ Chi được gọi tên không gây quá nhiều bất ngờ khi cả hai đều là những nghệ sĩ có phần thể hiện ổn định và nổi bật trong chương trình, được đông đảo khán giả yêu thích. Trong khi 52Hz và Phương Ly gây ngạc nhiên khi không được gọi tên trong top 5.

