Vợ ngoại binh HAGL bật khóc, đau thương khi mọi người đến viếng chồng

Sáng 14/8, Araújo Chaves - vợ của tiền đạo Paollo túc trực tại Nhà tang lễ Bệnh viện Y Dược - HAGL. Dáng vẻ đau buồn, mệt mỏi của cô khiến mọi người xót thương (Ảnh: Di Anh)

Những người đến viếng Paollo ai cũng gửi lời động viên đến vợ anh, mong vợ của Paollo có thể vượt qua nỗi đau này (Ảnh: Di Anh)

Vợ Paollo rơi nước mắt lặng lẽ. Cô gái trẻ vẫn chưa thể tin chồng mình đã mất vì một tai nạn giao thông nghiêm trọng (Ảnh: Di Anh)

Trước khi qua đời, Paollo đã có lời hẹn sẽ cùng vợ về thăm quê hương Bồ Đào Nha khi mùa giải 2023 khép lại. Tuy nhiên, anh đã không thể thực hiện lời hứa đó (Ảnh: Di Anh)

Hôm nay 14/8, mẹ của Paollo sẽ từ Bồ Đào Nha sang Việt Nam để nhận thi thể con trai và đưa anh về nước lo hậu sự (Ảnh: Di Anh)

Các cầu thủ trẻ của U17 Gia Lai và CLB Kon Tum đến viếng tiền đạo Paollo (Ảnh: Di Anh)

Nỗi buồn bao trùm. Ai cũng xót thương cho chân sút tài năng nhưng xấu số (Ảnh: Di Anh)

Trước đó, Paollo cùng 2 thành viên CLB HAGL là trợ lý Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí đã tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Gia Lai vào chiều 12/8 (Ảnh: Di Anh)

Vợ ngoại binh HAGL bật khóc khi mọi người đến viếng chồng

