Võ Hà Linh livestream chốt đơn với lượng mắt xem khủng nhưng khách hàng liên tục la ó vì lỗi, cú quát nhân viên xối xả gây sốc

Tối 15/5, "chiến thần livestream" lừng lẫy một thời Võ Hà Linh đã tổ chức phiên megalive giữa tháng. Ngay lập tức sự kiện thu hút hội nghiện săn sale nói riêng và netizen nói chung bởi cô hoàn toàn mất hút trong những đợt sale khủng như 4/4 hay 5/5, phiên live gần nhất đã từ 15/3.

Võ Hà Linh trong phiên live 15/5

Và trong những khoảng thời gian đầu tiên, lượng mắt xem livestream của Hà Linh đã nhanh chóng tăng vọt, nhiều thời điểm lên đến 165k mắt xem. Vì vậy mà lượng người mua hàng cùng lúc cũng lên đến con số 2.000.

Tuy nhiên trong phiên live của Hà Linh, giỏ hàng lại liên tục bị lỗi, khiến thao tác mua hàng của người tiêu dùng không thực hiện được. Ở phần bình luận, nhiều người liên tục phàn nàn về chuyện này.

Hàng loạt bình luận "Lỗi"

Đây cũng được cho là một trong những lý do khiến Hà Linh liên tục to tiếng với nhân viên hỗ trợ set giá cho phiên live. Cô quát nhân viên rất lớn ngay trên sóng livestream: "Hết hay là như thế nào? Em không hiểu tại sao live gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà cứ sai giá là thế nào? Hơn 130 nghìn người đang chờ cứ bảo sai giá. Bây giờ còn brand nào sai giá thì nói luôn đi".

Hà Linh quát nhân viên trên sóng livestream

Kèm theo tiếng quát nạt này, gương mặt Hà Linh thể hiện thái độ cộc ra mặt. Thậm chí cô còn cắt ngang lời người livestream cùng với mình để quát nhân viên khiến người này sượng trân. Nhiều người xem cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng với thái độ của Hà Linh.

Trước đó, Hà Linh đã chuẩn bị rất kỹ càng cho phiên livestream này. Cô kết hợp với rapper 7dnight cùng với Chí Hiển, Hoa Xù và một số dancer làm MV cover giới thiệu phiên live. Sự đầu tư này khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao. Ngoài ra Hà Linh còn đầu tư thêm các clip đi du lịch cũng chỉ để PR cho megalive đúng chất rực rỡ chào hè.

Rapper 7dnight cùng với Chí Hiển, Hoa Xù trong clip PR phiên live của Hà Linh thu hút lượng tương tác khủng

Phiên livestream của Hà Linh cũng được so sánh với một "chiến thần" khác gây sốt gần đây là nhà Quyền Leo Daily. Trước đó trong phiên live 5/5 của gia đình này, lượng mắt xem có thời lên đến 60k và đạt doanh thu 100 tỷ sau 17 tiếng ròng rã. Về phía Hà Linh, cô thường không công khai doanh thu trong các phiên live mà chỉ cung cấp những thông tin kỷ lục như dọn sạch 3 kho hàng hay đạt 300k mắt xem.

Võ Hà Linh (sinh năm 1992) là một trong những livestreamer khá nổi tiếng. Hiện tại cô đang có hơn 2 triệu lượt đăng ký kênh YouTube và 4,1 triệu người theo dõi trên TikTok.

Vốn có lượng fan đông đảo nhờ các clip review từ mỹ phẩm, quần áo đến đồ ăn, Hà Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ lần đầu livestream bán hàng. Tuy nhiên vào tháng 4/2023, cô vướng ồn ào khi bán hàng cho một thương hiệu dầu gội đầu và từ đó trở đi, các hoạt động có phần kín kẽ hơn.

Hà Linh từng là chiến thần đình đám

