Con trai ông Hoàng Nam Tiến thông báo về lễ an táng ở quê nhà Nghệ An: "Giờ chắc ba toại nguyện rồi..."

Ngày 6/8, lễ an táng của ông Hoàng Nam Tiến - Thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT đã được diễn ra ở quê nhà Nghệ An. Theo thông tin từ cáo phó của gia đình và tập đoàn FPT, giờ viếng từ 10 - 14h ngày 6/8 và an táng vào lúc 15h30 tại Nghĩa trang xã Nghi Thuận (cũ).
Khoảng 16h ngày 6/8, sau khi hoàn thành hậu sự cho ba, Hoàng Nam Hải - con trai của ông Hoàng Nam Tiến đã cập nhật thông tin và chia sẻ đầy xúc động. Anh cho biết ba đã toại nguyện được về nằm cạnh ông bà. Trong 144 tiếng kể từ khi ba mất và lo hậu sự cho ba, anh cũng mới được biết nhiều hơn về ba.
Trong thời gian qua, Nam Hải cũng cập nhật thường xuyên trên Facebook do là trưởng nam nên phải có trách nhiệm thông báo với mọi người. Sau đêm nay (6/8), anh sẽ đóng tài khoản, “vừa là khoảng lặng sau một nỗi đau lớn, vừa là để xem lại định hướng tương lai”.
Nguyên văn chia sẻ của Hoàng Nam Hải:
"Vậy là ba đã được nằm cạnh ông bà rồi. Ba toàn bảo mong được bà nội bóp chân lần nữa, mong được nghe tiếng giở sách của ông nội lần nữa. Giờ chắc ba toại nguyện rồi. Khổ thân con thôi, tự dưng thiếu người xem đá bóng cùng, ác đấy.
Với những gì diễn ra 144 tiếng vừa qua, có thể đạt những di nguyện ông mong muốn, Hải nghĩ giọng ba sẽ kiểu “Không tệ, nhưng cọc tính ít thôi”. Ba chẳng khen con thật lòng bao giờ cả. Hải được bảo, với tất cả mọi người, ông hay chê lắm. Vì nếu ông khen 10 trên 10, bạn dường như khó còn lý do phấn đấu nữa. Sau có tính khen thật thì khen trước mặt ấy chứ khen qua người khác, ba mất cái là con biết nhiều lắm rồi. Xấu tính.
P/s: Nếu ai biết Hải, Hải lười post công khai mấy năm nay lắm. Sau 3 post với 3 stories trong 6 ngày qua là 16 post only me. Post công khai chỉ để thông báo thôi. Chứ trưởng nam có trách nhiệm để mọi người biết đến diễn biến hậu sự của ba mình.
“Lãnh đạo cái gì cũng có thể từ bỏ, nhưng không được từ bỏ trách nhiệm”, “Tên một quý ông chỉ xuất hiện ba lần: khi anh ta sinh ra, kết hôn và chết đi”.
Tri ân ba mình bằng cáo phó, cảm ơn BTC và mọi người lễ tang và hạ huyệt là đủ rồi. Hải sẽ đóng Facebook một thời gian sau đêm nay, vừa là khoảng lặng sau một nỗi đau lớn, vừa là để xem lại định hướng tương lai. Và ngủ thật ngon, Hải chỉ ngủ được chưa đầy 18 tiếng trong 144 tiếng kể từ khi ba mất.
Tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, mong mọi người lượng thứ.
Phía dưới bài đăng của Hoàng Nam Hải, bạn bè và người thân đã để lại nhiều lời động viên, mong anh và gia đình tiếp tục vững vàng trên chặng đường sắp tới. Về phần mình, Nam Hải cũng cho biết ngày mai anh sẽ đi làm bình thường trở lại.
