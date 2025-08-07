Người đàn ông dùng gậy dài ngăn hàng xóm mở cửa, khi biết nguyên nhân netizen lập tức "quay xe"

Mới đây, trên một hội nhóm về Bất Động sản có một bài đăng thu hút sự chú ý của nhiều netizen. Theo đó, tình huống "dở khóc dở cười" đã xảy ra. Một người đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông nhà hàng xóm dùng gậy dài ngăn cản việc mở cửa sổ của nhà anh ta.

Bức ảnh người đàn ông dùng gậy dài ngăn cản hàng xóm mở cửa sổ gây bão MXH

Theo chia sẻ của người quay clip, nhà anh muốn mở cửa sổ trên tầng 3 để tiện sinh hoạt, nhưng hàng xóm không đồng ý, liên tục dùng gậy tre dài đóng cửa sổ lại.

Còn người đàn ông cầm gậy thì cho rằng không được mở cửa sổ vì mở ra là sang đất nhà ông, ảnh hưởng đến quyền riêng tư của gia đình ông. Cực chẳng đã người đàn ông mới đành phải dùng biện pháp này để ngăn cản hàng xóm.

Cũng vì vấn đề này mà mối quan hệ giữa 2 gia đình ở sát nhau đã nảy sinh ít nhiều những xích mích. Vì vậy, người đàn ông quay clip muốn chia sẻ câu chuyện lên MXH để xin ý kiến của mọi người xem ai sai, ai đúng.

Bức ảnh đang khiến MXH tranh cãi xôn xao về việc ai sai, ai đúng.

Ngay khi bức ảnh được đăng tải, nó đã gây ra một luồng tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt tương tác, hơn 2k lượt bình luận với những ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, đa phần các ý kiến đều không đồng tình với chính người quay clip. Có người còn cho rằng rõ ràng gia đình anh này đã sai khi cố tình xây hết đất nhưng lại muốn mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm và giờ đây còn muốn đôi co trên MXH.

Một số bình luận tiêu biểu phải kể đến như: "Nếu khu vực đất trống là đất thuộc sở hữu của nhà người khác thì bạn ko được phép trổ cửa dù là mở hay kéo", hay "Nhìn theo góc video thì nhà này xây hết đất rồi còn mở cửa sổ sang thì hàng xóm không cho mở là đúng", hoặc "Đúng luật quy định thì nếu xác định xây hết ranh đất thì không có quyền mở bất kỳ loại cửa nào quay sang đất nhà hàng xóm, kể cả lỗ thông gió cũng không được. Nên theo video, nhà có cửa sổ muốn mở đã sai với pháp luật quy định".

Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng "hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau", người đàn ông cũng không cần quá khắt khe việc hàng xóm mở cửa sổ để làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa 2 bên. Vì trong cuộc sống này, tiền của, đất đai đúng là quý giá thật, nhưng tình cảm và sự giúp đỡ lẫn nhau còn quý giá hơn.

"Người ta nói: Bán anh em xa mua láng giềng gần, khi bạn xảy ra chuyện, có khi anh em, người thân nhà bạn còn chưa tới giúp được, vậy nếu không trông cậy vào hàng xóm thì còn biết nhờ ai nữa? Vì thế làm gì cũng nên chừa cho mình đường lui", một người đưa ra ý kiến của mình.

Quan niệm này không phải là không có lý. Tuy nhiên, cũng có những người băn khoăn không rõ là về mặt luật pháp thì sao? Nếu đứng trên góc độ luật pháp thì ai sai, ai đúng.

Vậy theo luật khi nào thì được phép mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm?

Theo thông tin đăng trên báo Kinh tế Đô thị, luật xây dựng của nước ta quy định, để mở cửa sổ hướng sang nhà hàng xóm, bạn cần để chừa khoảng cách tối thiểu 2 mét tính từ ranh giới đất hoặc ranh giới nền nhà liền kề. Nếu là cửa sổ cố định (chớp lật hoặc lắp kính cố định), cạnh dưới của cửa phải cao hơn mặt sàn tối thiểu 2 mét.

Trường hợp khu đất liền kề chưa có công trình được xây dựng hoặc là công trình thấp tầng thì được phép mở các loại cửa thông gió hoặc cửa kính cố định lấy ánh sáng. Cạnh dưới của các loại cửa này phải cách mặt sàn tối thiểu 2m. Tất cả các cửa này phải chấp nhận không được sử dụng khi công trình liền kề được xây dựng.

Ngoài khoảng cách, bạn cũng cần lưu ý đến việc đảm bảo không có tầm nhìn trực tiếp vào nhà bên cạnh khi mở cửa sổ.

Khoản 1 Điều 178 Bộ luật Dân sự quy định về việc trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề. Theo đó, chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng. Tại Điều 7.12 về quan hệ với các công trình bên cạnh theo quy chuẩn xây dựng được ban hành kèm Quyết định số 682/BXD-CSXD năm 1996 của Bộ Xây dựng (vẫn còn hiệu lực) thì chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa sổ, cửa thông hơi, ban công theo quy định sau: - Từ tầng hai (lầu một) trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2m không được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi. (Chỉ được mở các cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2m). Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh (chắn tầm nhìn hoặc bố trí so le các cửa sổ giữa 2 nhà). - Mép ngoài cùng của ban công trông sang nhà hàng xóm phải cách ranh giới đất giữa 2 nhà ít nhất là 2 m. - Trường hợp được người có quyền sử dụng lô đất liền kề thỏa thuận thì trên bức tường xây cách ranh giới đất dưới 2 m có thể được mở các lỗ cửa nhưng phải đề phòng trường hợp lửa cháy lan giữa 2 nhà. Các lỗ cửa này phải là cửa cố định (chớp lật hoặc lắp chết kính) có mép dưới cao hơn mặt sàn ít nhất 2 m. Khi thỏa thuận bị hủy bỏ, việc bít các lỗ cửa này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử.

