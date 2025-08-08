Khoảnh khắc tình tứ của tiền đạo Văn Tùng và vợ hot girl ngân hàng

Trong một thiết kế khác, cô dâu lựa chọn chiếc váy có điểm nhấn ren kín đáo, kiêu sa. Chú rể Văn Tùng cũng bảnh bao trong bộ vest đen lịch lãm, nổi bật vóc dáng săn chắc, cao 1,80 m. Trên trang cá nhân, cô dâu Hoàng Yến cũng chia sẻ bộ ảnh cưới và gửi lời cảm ơn đến quan khách tham dự. Kể từ khi công khai hẹn hò Văn Tùng, đây cũng là lần hiếm hoi cô mở trang cá nhân ở chế độ công khai thay vì khóa bảo vệ như trước.