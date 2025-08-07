Đài truyền hình bị tẩy chay vì dàn cảnh 'chính thất chạm mặt tiểu tam'

Khoảnh khắc Bella (phải) trao giải cho nữ diễn viên Sophia gây tranh luận. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 3/8, lễ trao giải Melodi Hottest Awards 2025, được truyền hình trực tiếp trên đài TV3, trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Malaysia.

Cụ thể, nữ ca sĩ, diễn viên Bella Astillah (31 tuổi) là một trong những khách mời trao giải, công bố người chiến thắng hạng mục "Nữ ngôi sao nóng bỏng nhất", theo The Straits Times.

Bella tỏ ra không thoải mái khi mở phong bì và nhìn thấy tên người chiến thắng.

"Tôi biết người này. Tôi biết cô ấy rất rõ. Sophia", Bella nói, nhắc đến nữ diễn viên Sophia Albarakbah (32 tuổi). Khi Sophia bước lên sân khấu, Bella nhanh chóng trao cho cô chiếc cúp và một bó hoa mà không hề chạm mắt hay chào hỏi.

Năm 2023, Sophia là một trong những phụ nữ bị Bella cáo buộc cố gắng phá hoại cuộc hôn nhân của cô với người chồng lúc bấy giờ, nam diễn viên người Singapore gốc Malaysia Aliff Aziz (34 tuổi). Aliff và Sophia đều đóng chung trong bộ phim Ku Akad Kau Dengan Bismillah (năm 2023).

Bella và Aliff khi còn mặn nồng. Ảnh: @bellaastillah/Instagram.

Bella và Aliff lần đầu ly hôn vào năm 2019 song hàn gắn một năm sau đó. Đến tháng 6/2024, cặp đôi chính thức tan vỡ khi nam diễn viên bị bắt gặp thân mật với nữ diễn viên Ruhainies (33 tuổi).

Sau buổi lễ, khi được hỏi về tình huống xảy ra với Bella, Sophia cho biết: "Tôi không cảm thấy mình bị chế giễu. Có lẽ cô ấy chỉ nói vậy vì cô ấy quen tôi. Đó là cách diễn đạt của cô ấy thôi. Tôi ổn. Chúng tôi cùng ngành, nên chắc chắn sẽ gặp nhau thôi".

Sự việc tại lễ trao giải gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội Malaysia, nhiều người chỉ trích TV3 và Melodi vì cố tình tạo khoảnh khắc tranh luận.

"Thật đáng xấu hổ. Lợi dụng chấn thương tâm lý của người khác để tăng rating ư? Các người đã đâm cô ấy ngay trên sân khấu, trước ống kính máy quay, trước hàng nghìn khán giả", một dân mạng bình luận.

"Tôi sẽ tẩy chay TV3 và Melodi. Chắc chắn sẽ không xem chương trình này nữa sau vụ việc này", một người khác viết.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn