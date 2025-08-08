Cô dâu ngồi thất thần trong đám cưới vắng chú rể, câu chuyện phía sau khiến nhiều người thương cảm

Mới đây trên mạng xã hội, nhiều người bất ngờ trước hình ảnh một cô dâu đang ngồi thẫn thờ một mình trong đám cưới, gương mặt không giấu được nét buồn bã, lo âu.

Hình ảnh khiến nhiều người vừa thương cô dâu, vừa tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô dâu lại ngồi một mình buồn như vậy và không thấy chú rể đâu?

Được biết, cô dâu trong hình ảnh là chị Tô Trang (35 tuổi, quê ở Cao Bằng). Chú rể của chị Trang là anh Vũ Xuân Hùng (35 tuổi, quê ở Thái Nguyên). Ngày 2/8 vừa qua, cặp đôi tổ chức đám cưới nhưng không may gặp sự cố.

Chia sẻ trên báo VietNamNet về đám cưới đặc biệt của mình, anh Hùng tâm sự vào trưa ngày 2/8, sau khi tiếp một lượt khách, anh thấy nóng bức trong người nên về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa để chuẩn bị đón những vị khách tiếp theo sẽ đến nhà hàng chung vui vào buổi chiều.

Trong lúc tắm, anh Hùng thấy cơ thể không được bình thường, có biểu hiện choáng váng, buốt đầu. Chú rể lập tức vào giường nghỉ ngơi, nhờ người xoa dầu, đánh gió rồi tiếp tục ra nhà hàng chuẩn bị đón khách.

Chị Trang ngồi thất thần trong đám cưới.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, khi đang tiếp khách ở nhà hàng, anh Hùng lại thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn như trong người thấy lạnh, sợ gió dù trời đang rất nóng. Lo sợ nếu tiếp tục đứng đó thì không biết sẽ ngã quỵ lúc nào, anh Hùng dặn vợ ở lại tiếp khách còn bản thân nhờ người chở vào bệnh viện.

Tại bệnh viện, chú rể được bác sĩ cho uống thuốc theo chỉ định và yêu cầu nhập viện. Tuy nhiên, anh Hùng nhờ bác sĩ dùng các biện pháp hỗ trợ để quay lại tổ chức tiệc cưới vì nghĩ đến bà xã đang đợi và khách mời đang có mặt dự tiệc. 18 giờ, anh Hùng trở lại nhà hàng, khách khứa đã về vãn. Hai vợ chồng thực hiện nốt một số nghi thức cắt bánh, rót rượu,...

Đám cưới xong xuôi, chú rể lại vào viện truyền nước, uống thuốc giảm đau. Khi tình hình sức khỏe ổn định, anh được các bác sĩ cho về nhà.

Người vợ hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của chồng trong bối cảnh ngày trọng đại nhất cuộc đời đang diễn ra.

Anh Hùng kể thêm, lúc anh vào viện thì điện thoại hết pin, không thể liên lạc được với vợ nên chị Trang ngồi ở tiệc cưới với tâm trạng vô cùng hoang mang, lo lắng, không biết sức khỏe của chồng ra sao? Thời điểm đó, đoàn họ nhà gái cũng đã về hết, chỉ còn khách mới bên nhà trai.

Trước thắc mắc của mọi người rằng thay vì ngồi lại đám cưới, sao chị Trang không vào viện chăm sóc chồng? Anh Hùng nói thêm trên báo Thanh Niên rằng, trước khi đi, anh dặn vợ đi cùng mẹ để giới thiệu và dặn bạn bè thông cảm. Khách mời hôm đó đa phần là bạn bè của anh Hùng, chị Trang không quen biết mọi người. Anh cũng muốn để vợ ở nhà tiếp khách.

May mắn, đám cưới của vợ chồng anh Hùng, chị Trang tuy gặp sự cố song cũng đã diễn ra trọn vẹn. Sau đó ít ngày, cặp đôi đã gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người và mong nhận được sự cảm thông vì sự việc bất ngờ xảy đến trong ngày trọng đại.

"Trong cái rủi có cái may, chú rể vẫn bình an là tốt rồi. Đám cưới quả thật là đáng nhớ, chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc", cư dân mạng bình luận.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn