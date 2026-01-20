Việt Nam tụt hạng FIFA

Tuyển Việt Nam tụt một bậc trên BXH FIFA.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik tụt một bậc, rơi xuống hạng 108 thế giới với tổng điểm 1.189,51. Việc tụt hạng không đến từ thành tích thi đấu kém, mà chủ yếu xuất phát từ yếu tố kỹ thuật trong cách tính điểm của FIFA. Kể từ lần công bố gần nhất, "Những chiến binh Sao Vàng" không thi đấu bất kỳ trận quốc tế chính thức nào, khiến điểm số không được cộng thêm và bị các đội khác vượt lên.

Lần ra sân gần nhất của ĐT Việt Nam diễn ra vào tháng 11/2025, khi đội giành chiến thắng trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Sau trận đấu này, đội tuyển tạm thời không có lịch thi đấu quốc tế trong hơn 2 tháng.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào tháng 3 để chuẩn bị cho trận đấu then chốt với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây không chỉ là cuộc đối đầu mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp, mà còn có tác động trực tiếp đến điểm số và thứ hạng FIFA của đội tuyển.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ hai, xếp sau Thái Lan, đội đang đứng hạng 96 thế giới. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (121), Indonesia (122) và Philippines (136). Trong nhóm này, Malaysia và Indonesia không có biến động về thứ hạng.

Tại châu Á, tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 19, đứng ngay sau Kyrgyzstan. Dẫn đầu khu vực vẫn là Nhật Bản, theo sau là Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan.

Ở nhóm dẫn đầu, trật tự gần như không thay đổi với Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha và Hà Lan lần lượt chiếm 7 vị trí đầu. Morocco gây chú ý khi vươn lên hạng 8 nhờ hành trình vào chung kết CAN Cup. Senegal cũng tăng mạnh 7 bậc, lên hạng 12 sau chức vô địch CAN Cup.

FIFA dự kiến sẽ công bố bảng xếp hạng tiếp theo vào ngày 1/4.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn