Cụ bà 90 tuổi bị cháu gái tâm thần cầm kéo gây thương tích

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra trong đêm 25/2 vừa qua, cụ Lê Thị Hường (SN 1937, trú tại khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp), đã bị người cháu ngoại là Lê Thị Tuyết Hoa (SN 2000) dùng kéo gây thương tích ở lưỡi. Hoa là con gái của bà Lê Thị Bé (SN 1970) cũng bị bệnh tâm thần, hiện đang điều trị tại TP Hồ Chí Minh.

Căn nhà xảy ra vụ việc cháu gái tâm thần gây thương tích bà ngoại.

Ngoài Hoa còn có người em ruột là Lê Tấn Hùng (SN 2004), đi làm thuê nhiều nơi để mưu sinh, nhưng thu nhập thấp và rất bấp bênh, trong khi gia đình thuộc diện hộ nghèo, cụ Lê Thị Hường đang hưởng trợ cấp xã hội người cao tuổi, còn chị Lê Thị Tuyết Hoa hưởng trợ cấp xã hội người bệnh tâm thần phân liệt, thể Paranoid.

Sau vụ việc nêu trên, cụ Lê Thị Hường đã được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để điều trị thương tích. Công an phường Hòa Hiệp cũng đã vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, nhưng đối tượng gây ra vụ việc là người mất năng lực hành vi do mắc bệnh tâm thần, nên không thể xử lý theo quy định pháp luật.

Trước hoàn cảnh thương tâm của cụ bà Lê Thị Hường và những người thân trong gia đình này, rất mong những tấm lòng nhân ái, sẻ chia khó khăn, hỗ trợ cho họ có điều kiện điều trị thương tích và bệnh tật. Mọi sự giúp đỡ xin được gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk qua tài khoản: 4609201002803 Ngân hàng Agribank.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn