Jack kiếm được bao nhiêu tiền từ 1 tỷ lượt xem

Ngày 27/2, Jack chính thức đạt 1 tỷ lượt xem nhờ kênh YouTube lập ra từ tháng 2/2020 và hiện có 43 video. Nếu tính cả các video từ thời hoạt động cùng K-ICM, nam ca sĩ này có lẽ đã được con số kể trên từ rất lâu.

Trải qua nhiều tranh cãi và có giai đoạn sức hút giảm rõ rệt so với trước nhưng không thể phủ nhận Jack vẫn là một trong những ca sĩ đông fan nhất hiện nay. Thành tích lượt xem của giọng ca sinh năm 1997 nhờ thế cũng luôn ở mức cao.

Sơn Tùng áp đảo, Jack bám đuổi

Số ca sĩ đạt 1 tỷ lượt xem như Jack ở Việt Nam không quá nhiều, có thể kể tới một số trường hợp như Đức Phúc, Hòa Minzy hay Bích Phương. Cao nhất hiện tại là Sơn Tùng M-TP với con số áp đảo mà rất khó để đồng nghiệp nào đuổi kịp. Được lập ra 11 năm với 199 video và 11,5 triệu người đăng ký, kênh Sơn Tùng M-TP đến nay đạt tổng 3,5 tỷ lượt xem.

Trong đó, Nơi này có anh đạt 435 triệu lượt xem và là MV có thành tích ấn tượng nhất trên kênh của Sơn Tùng. Theo sau đó là Hãy trao cho anh (304 triệu), Lạc trôi (283 triệu), Chúng ta không thuộc về nhau (243 triệu), Muộn rồi mà sao còn (234 triệu)...

Tới hiện tại, Sơn Tùng là ca sĩ Việt có số MV đạt trên 100 triệu lượt xem nhiều nhất. Với 12 MV trên 100 triệu lượt xem, Sơn Tùng thiết lập một khoảng cách rất xa giữa anh với những đồng nghiệp khác của Vpop.

Sơn Tùng hiện là ca sĩ Việt có lượt xem cao nhất. Ảnh: FBNV.

Đã có nhiều gương mặt trẻ xuất hiện nhưng chưa ai đạt đến vị thế như Sơn Tùng. Trong số đó, Jack có lẽ là đàn em đang rút ngắn khoảng cách nhất.

Trong trường hợp của Jack, việc anh đạt 1 tỷ lượt xem sau khoảng 6 năm lập kênh là tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Kênh này hiện có 43 video với MV đạt thành tích cao nhất là Hoa hải đường (226 triệu).

Câu hỏi được đặt ra hiện tại là với lượt xem cao như trên, Jack, Sơn Tùng nói riêng và nghệ sĩ Việt nói chung có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bầu show Lê Khắc Bình cho biết mỗi năm, YouTube sẽ có cách tính view và thù lao quảng cáo khác nhau, có nghĩa 1 triệu view của năm 2020 mang lại thu nhập khác với 1 triệu view của năm 2026.

Vào năm 2026, CPM (Chi phí trên mỗi nghìn lượt hiển thị) của YouTube rơi vào khoảng 1.000 USD cho 1 triệu view (video ca nhạc dưới 6 phút). Một vài năm trước, CPM chỉ khoảng 250 USD đến 350 USD.

Ông cho biết thêm CPM của mỗi thị trường cũng khác nhau. Trong đó, CPM ở Việt Nam trung bình khoảng 1.000 USD cho video 2 phút-3,5 phút đạt 1 triệu view. Tuy nhiên, con số cụ thể phụ thuộc vào kênh mà ca sĩ ký hợp đồng. Do đó, sẽ có kênh cao hơn và kênh thấp hơn dù cùng lượt xem.

Với câu hỏi Jack kiếm được bao nhiêu tiền từ 1 tỷ view, bầu show cho biết doanh thu được tính theo công thức trên. Nhưng đó chỉ là con số mang tính ước chừng và tham khảo. Con số cụ thể còn phụ thuộc vào việc Jack ký hợp đồng với kênh Network nào cũng như thỏa thuận cụ thể giữa đôi bên ra sao.

Ông Lê Khắc Bình cho biết hiện tại với ca sĩ, thu nhập từ lượt xem của YouTube cũng là một phần nhỏ, chủ yếu nếu có độ viral, bài hát hot, nghệ sĩ đó sẽ nhận thù lao quảng cáo trực tiếp từ nhãn hàng lồng ghép vào MV. Đó mới là doanh thu mơ ước.

“Trong giai đoạn hiện nay để kiếm lượt xem trên MV hay đạt được số view mơ ước rất khó, ngoại trừ một số nghệ sĩ có lượng fan đông đảo và hùng hậu cộng thêm yếu tố thời điểm, chất lượng, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ và bắt trend. Có đầy đủ yếu tố, MV được xem nhiều hơn. Chưa kể, YouTube bây giờ cũng bão hòa, so với thị hiếu của giới trẻ, sự nổi dậy của các video ngắn như TikTok, Reels, YouTube Short đã thay đổi cục diện cách kiếm tiền. Miếng bánh YouTube vẫn ngon nhưng bị chia ra qua nhiều thị phần”, ông cho biết.

Số tiền các ca sĩ kiếm được từ lượt xem

Theo Business Insider, số tiền YouTube trả cho người sáng tạo nội dung cho mỗi video phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Thu nhập từ 1 tỷ lượt xem trên YouTube có thể rất lớn, nhưng con số chính xác sẽ thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như CPM hoặc RPM (Doanh thu trên mỗi nghìn lượt hiển thị) của kênh, nhân khẩu học người xem và vị trí địa lý.

Doanh thu trên mỗi nghìn lượt xem (RPM) cho các video dài dao động từ 1 đến hơn 10 USD, tùy thuộc vào lĩnh vực, đối tượng khán giả và mức độ tương tác. Đó là lý do tại sao một người sáng tạo có thể kiếm được 3.000 USD cho một video YouTube lan truyền mạnh mẽ, trong khi người khác lại kiếm được 15.000 USD từ cùng số lượt xem đó.

Hòa Minzy là một trong những ca sĩ Việt đạt 1 tỷ lượt xem. Ảnh: FBNV.

Forbes trước đây đã đưa tin các YouTuber kiếm được trung bình 5 USD cho mỗi 1.000 lượt xem. Tuy nhiên, thu nhập thực tế của một YouTuber phụ thuộc vào doanh thu trên mỗi nghìn lượt xem (RPM). Yếu tố này bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sau:

Quốc gia: Nếu người xem đến từ các quốc gia có chi tiêu và khả năng chi trả cao như Mỹ, Canada hoặc Anh, RPM sẽ cao hơn. Các nhà quảng cáo sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để tiếp cận khán giả ở những quốc gia này. Ngược lại, giá quảng cáo thấp hơn đối với khán giả từ các nước đang phát triển.

Quảng cáo: Video ngắn hơn có ít quảng cáo hơn do không gian hiển thị hạn chế. Vì vậy, doanh thu trên 1.000 lượt xem có thể thấp hơn. Tuy nhiên, video ngắn vẫn có thể đạt RPM cao nếu chúng hấp dẫn và thu hút nhiều lượt nhấp vào quảng cáo.

Phân khúc thị trường: Giá quảng cáo trong một số phân khúc như tài chính và dịch vụ kinh doanh cao hơn so với các phân khúc giải trí và vlog. Vì vậy, người sáng tạo nội dung từ các phân khúc này kiếm được nhiều tiền hơn cho mỗi 1.000 lượt xem.

Ví dụ, Josh Winiarski, một YouTuber chuyên về nhiếp ảnh, kiếm được 4,48 USD cho mỗi 1.000 lượt xem. Trong khi đó, Joshua Mayo, một YouTuber làm video về thu nhập thụ động, công việc làm thêm và quản lý tiền bạc, kiếm được 21,20 USD cho mỗi 1.000 lượt xem.

Đạt được 1 tỷ lượt xem là thành tựu đáng kể và những người sáng tạo có số lượt xem cao như vậy có thể khám phá nhiều nguồn doanh thu khác nhau, bao gồm hợp tác thương hiệu, bán hàng hóa và tài trợ, để tăng thêm thu nhập của họ.

Do đó, số tiền thực tế kiếm được từ 1 tỷ lượt xem có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Các YouTuber có thể kiếm tiền bằng nhiều cách, từ các hợp đồng tài trợ đến bán hàng hóa. Nhưng doanh thu từ quảng cáo chiếm phần lớn thu nhập của nhiều YouTuber.

