ĐT Việt Nam nhận tin không vui trước trận gặp Malaysia

Bùi Tiến Dũng dính chấn thương đầu gối, cần 2 tháng để trở lại - Ảnh: Minh Tuấn

“Tôi bị chấn thương gối. Chấn thương âm ỉ từ lâu bây giờ mới phát ra. May mắn là không phải phẫu thuật, chỉ cần nghỉ 2 tháng là có thể trở lại”, Bùi Tiến Dũng chia sẻ với Bongdaplus về tình hình chấn thương của anh.

Bùi Tiến Dũng được chẩn đoán bị rách sụn chêm đầu gối. Dù không phải phẫu thuật nhưng đội trưởng của Thể Công Viettel cần ít nhất từ 6-8 tuần mới có thể trở lại. Trung vệ 31 tuổi đã vắng mặt trong cả 2 trận gần nhất của đội bóng áo lính. Trong 2 trận thiếu vắng thủ quân của mình, Thể Công Viettel vẫn duy trì được sự chắc chắn nơi hàng thủ, có chiến thắng cùng với tỷ số 1-0 trước Nam Định và CLB Hà Nội.

Việc thủ quân Bùi Tiến Dũng vắng mặt thời gian dài được xem là tổn thất đáng kể với Thể Công Viettel, bởi anh không chỉ là chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ mà còn đóng vai trò thủ lĩnh về tinh thần. Với chiến thắng 1-0 trước CLB Hà Nội ở vòng 14, Thể Công Viettel đã vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH. Dù vậy, đội bóng áo lính chắc chắn cũng sẽ đối diện với nhiều khó khăn khi không có sự phục vụ của Bùi Tiến Dũng ở giai đoạn căng thẳng sắp tới.

Bùi Tiến Dũng lỡ hẹn với ĐT Việt Nam ở trận lượt về gặp Malaysia vào ngày 31/3 tới - Ảnh: Đức Cường

“May cho tôi là chấn thương cũng không quá nghiêm trọng. Dù vậy, tôi vẫn buồn đôi chút vì đội đang bước vào giai đoạn căng, không thể chiến đấu cùng anh em”, Bùi Tiến Dũng nói.

Với chấn thương gối vừa gặp phải, Bùi Tiến Dũng chắc chắn cũng sẽ lỡ hẹn với ĐT Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Malaysia sắp tới. Đây rõ ràng là thông tin không vui với ĐT Việt Nam bởi trung vệ kỳ cựu này là trụ cột quan trọng trong đội hình của HLV Kim Sang Sik. Thiếu vắng Bùi Tiến Dũng, HLV Kim nhiều khả năng sẽ tính đến phương án sử dụng Văn Hậu hoặc trao cơ hội cho Nhật Minh ở vị trí trung vệ lệch trái của ĐT Việt Nam.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn