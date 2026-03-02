Ông Nguyễn Đình Khang làm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Sáng nay (2/3), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất để ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, thôi giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Đình Khang được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967, quê quán tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Đình Khang từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau như Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam...

Sau đó, ông có thời gian dài công tác tại các địa phương và đảm nhiệm các cương vị: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ).

Từ năm 2019, ông giữ cương vị Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tháng 7/2025, ông đảm nhiệm thêm cương vị Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV