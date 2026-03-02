Giám đốc chi nhánh ngân hàng bị “trùm” tín dụng đen gí súng uy hiếp

Ngày 2-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hữu Tài (SN 1979; quê TP HCM) cùng các đồng phạm là Cân Nhật Danh (SN 1991; quê Lâm Đồng), Trần Duy Khanh (SN 1988; quê Lâm Đồng) và Trương Văn Chí (SN 1992; quê TP HCM) về các tội "Cướp tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà và sẽ mở lại vào thời điểm khác.

Gí súng vào đầu, ép viết giấy nợ

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2022, ông L.D.K (khi đó là Giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại TPHCM) do cần vốn nên đã tìm đến Phạm Hữu Tài để vay tiền. Tài đã thực hiện nhiều hợp đồng cho vay với lãi suất "cắt cổ", lên đến 9%/tháng (tương đương 108%/năm).

Các bị cáo thời điểm bị bắt

Tính riêng đối với các khoản vay của ông K., cơ quan điều tra xác định Phạm Hữu Tài đã thu lợi bất chính số tiền hơn 1,9 tỉ đồng. Để hợp thức hóa các khoản vay này, Tài thường yêu cầu người vay ký các hợp đồng giả cách như đặt cọc mua bán đất hoặc ủy quyền tài sản.

Đỉnh điểm của vụ án xảy ra vào ngày 17-5-2023. Cho rằng ông Khoa chậm trả lãi và làm giả "thông báo" cho vay của ngân hàng để lừa mình trong một vụ làm hồ sơ thế chấp nhà, Tài đã gọi ông Khoa đến căn hộ tại Chung cư Vĩnh Hội (quận 4 cũ) để "nói chuyện".

Tại đây, Phạm Hữu Tài đã dùng một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu, đồng thời đánh đập dã man vị giám đốc chi nhánh ngân hàng. Sau đó, Tài gọi thêm Cân Nhật Danh đến để cùng tiếp tục uy hiếp, hành hung nạn nhân. Dưới áp lực đó, ông Khoa bị ép phải viết các giấy nhận nợ với tổng số tiền lên đến 4,9 tỉ đồng, bao gồm 2,6 tỉ đồng nợ gốc, 290 triệu đồng tiền lãi và 2 tỉ đồng tiền "phạt" do không làm được hồ sơ vay ngân hàng cho Tài.

Khẩu súng Tài dùng để gây án sau đó được giám định là súng thuộc nhóm công cụ hỗ trợ. Ngày 20-3-2024, Công an TPHCM đã phạt hành chính Tài 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Cán bộ ngân hàng làm "cầu nối" cho tín dụng đen

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định không chỉ ông K., nhiều cá nhân khác cũng rơi vào bẫy của Tài với lãi suất dao động từ 15% đến 30%/tháng. Tổng số tiền thu lợi bất chính mà Phạm Hữu Tài đã chiếm đoạt từ các nạn nhân là hơn 11,5 tỉ đồng.

Không những là "con nợ" trong đường dây này, có lãnh đạo chi nhánh ngân hàng tại TPHCM còn xuất hiện dưới vai trò là người môi giới.

Cụ thể, khoảng năm 2019, ông N.H.Th - khi đó là Phó giám đốc chi nhánh của một ngân hàng tại TPHCM, đã dùng mối quan hệ cá nhân với Tài để giới thiệu cho khách hàng của mình là ông N.Đ.T vay vốn.

Tài cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên đến 180%/năm, đổi lại ông Th. được hưởng phí giới thiệu 3%/tháng trên tổng số tiền vay. Để lách luật, các bên sử dụng hợp đồng giả cách đặt cọc mua bán đất nhằm che giấu bản chất việc vay mượn lãi nặng.

Sau đó, vì khi khách hàng mất khả năng chi trả, Tài đã quay sang gây áp lực, buộc ông Th. phải đứng ra trả nợ thay cho ông T. hàng tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Phạm Hữu Tài có nhân thân khá phức tạp với nhiều lần bị bắt giữ và ngồi tù vì các tội danh liên quan đến chiếm đoạt tài sản và gây rối trật tự.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người lao động