Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dành gần 1 tuần làm công tác nhân sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 2-3, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay còn 13 ngày sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông nhắc lại Tổng Bí thư Tô Lâm khi kết luận tại cuộc họp của Bộ Chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 phải thực hiện thành công cuộc bầu cử. Đồng thời chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI và kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp.

"Đây đều là những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm.

Làm đến đâu chắc đến đó, chất lượng là yếu tố quyết định

Chủ tịch Quốc hội cho hay phiên họp sẽ diễn ra 2 đợt, cho ý kiến với 10 dự luật và 1 dự thảo nghị quyết trình thông qua kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm trong đợt 1 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ làm công tác nhân sự trong khoảng 1 tuần và thảo luận, thông qua một số dự luật. Đợt hai cũng dành khoảng 1 tuần thảo luận, thông qua một số luật, nghị quyết.

Ông nhấn mạnh với khối lượng nội dung lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, vì vậy đề nghị tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng, chính sách còn có các phương án lựa chọn, nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo để thống nhất trước khi trình Quốc hội.

"Quan điểm chung là làm đến đâu chắc đến đó, chất lượng là yếu tố quyết định. Lần này không có gì phải gấp như năm 2025. Do vậy phải chuẩn bị đầy đủ thủ tục, chất lượng để thông qua.

Không phải ép thông qua 9 hay 10 luật mà vấn đề là chất lượng, có đầy đủ hồ sơ không, có đảm bảo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có thực hiện đúng quy định 178 của Bộ Chính trị không. Đây là những vấn đề đặt ra", Chủ tịch Quốc hội nêu và đề nghị lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo rà soát thật kỹ các cơ quan trình để đảm bảo thủ tục, thời gian, chất lượng.

Với nhóm luật thuộc lĩnh vực tư pháp, quyền công dân như Luật Công chứng, Trợ giúp pháp lý, Tiếp cận thông tin, ông nói đây là những dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Vì vậy quy định phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, hạn chế tối đa phát sinh thủ tục không cần thiết.

Với Luật Thủ đô (sửa đổi) phải tạo được cơ chế đặc thù rõ ràng, thực chất, không dàn trải; phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực; chính sách đưa ra phải khả thi, triển khai được ngay, tránh quy định chung chung.

Với Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh phải bảo đảm tính ổn định, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp; không để tạo tâm lý lo lắng trong xã hội.

Với Luật Thi đua, khen thưởng phải bảo đảm thi đua thực chất, khắc phục bệnh hình thức, khen thưởng đúng người, đúng việc, tạo động lực phát triển...

Ông thông tin nếu cơ quan chuẩn bị kịp hồ sơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến với một số nội dung quan trọng khác trình Quốc hội như dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: GIA HÂN

Không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không gián đoạn hoạt động của các cơ quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền và xem xét báo cáo công tác dân nguyện theo thường lệ.

Phiên họp sẽ cho ý kiến (lần 2) chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Trong đó xem xét nội dung nào rút ra, nội dung nào bổ sung. Tinh thần chung là chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong bất kỳ khâu nào.

Việc chuyển giao nhiệm kỳ cũng cần bảo đảm thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không gián đoạn hoạt động của các cơ quan.

Hiện nay, theo ông, vẫn còn một số dự án luật khác theo chương trình lập pháp dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, và đã đăng ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3, nhưng đến nay chưa có hồ sơ để thẩm tra.

"Cần tập trung khắc phục ngay. Đã đăng ký chương trình thì phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc. Không thể đến sát kỳ họp mới đề nghị lùi vì chưa chuẩn bị kịp; không để cơ quan thẩm tra phải chờ, phải đôn đốc nhiều lần", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ