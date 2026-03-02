Thu phí 5 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam từ 22h ngày 2-3, mức phí thế nào?

Mức phí các nhóm xe (mức phí cao nhất với mỗi nhóm) phải trả khi đi 5 đoạn tuyến đường cao tốc thu phí từ đêm 2-3-2026 - báo Tuổi Trẻ tổng hợp

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết 5 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư bằng vốn ngân sách sẽ thu phí từ 22h ngày 2-3-2026 theo hình thức thu phí tự động không dừng (ETC), số tiền phải trả tính theo km xe lăn bánh.

Trước đó, ngày 25-2, Bộ Xây dựng đã chấp thuận mức thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến, tuyến cao tốc: Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam.

Các đoạn tuyến cao tốc: Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 4 làn xe hạn chế, làn dừng xe khẩn cấp không liên tục nên có mức phí 900 đồng/PCU/km (PCU là đơn vị quy đổi theo xe con).

Còn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là đường cao tốc có 4 làn xe đầy đủ (4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục) nên mức phí là 1.300 đồng/PCU/km.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Tiền thu phí đường cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ nộp vào ngân sách Các nghị quyết của Quốc hội về đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc theo phương thức đầu tư công đều quy định nghiên cứu, áp dụng phương án thu giá dịch vụ hợp lý để thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước. Chính sách thu phí sử dụng cho các tuyến này cũng đã được đưa vào Luật Đường bộ năm 2024. Chính phủ cũng có nghị định số 130/2024/NĐ-CP cụ thể hóa mức phí, điều kiện thu phí... Nghị định số 130/2024/NĐ-CP về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác quy định: Phí sử dụng đường bộ cao tốc do trung ương quản lý nộp vào ngân sách trung ương, phí sử dụng đường bộ cao tốc do địa phương quản lý nộp vào ngân sách địa phương. Cơ quan quản lý thu được trích để lại một phần phí sử dụng đường bộ cao tốc thực thu trước khi nộp vào ngân sách nhà nước theo tỉ lệ (%) để chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, cụ thể: Tỉ lệ để lại và việc quản lý, sử dụng đối với phí sử dụng đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Tỉ lệ để lại đối với phí sử dụng đường bộ cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) là 6,5% trên số tiền thu phí sử dụng đường cao tốc thực thu được, trong đó: 0,2% để chi cho hoạt động quản lý thu phí sử dụng đường cao tốc của cơ quan quản lý thu phí; 6,3% để chi phí thuê dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ và chi phí thuê đơn vị vận hành thu và các chi phí có liên quan phục vụ công tác thu phí.

Tác giả: Tuấn Phùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ