Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã làm gì khi bị Ủy ban Kiểm tra phát hiện sai phạm?

Một cá nhân bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 2 triệu USD

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự. Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có các bị can Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT) và 3 bị can khác.

Hai bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Trong vụ án này, có duy nhất một bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng).

Kết luận điều tra xác định, Lê Thanh Thiêm đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) với lời hứa hẹn sẽ tiếp cận với Đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tác động, giúp đỡ sau khi đoàn này phát hiện nhiều sai phạm tại 2 Dự án xây mới bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Nhưng trên thực tế, Thiêm đã chiếm đoạt số tiền này.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với cấp dưới để "tác động" Đoàn kiểm tra

Cụ thể, theo Kết luận điều tra, tháng 3/2021, Đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông H., Ủy viên ủy ban kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn làm việc với Bộ Y tế trong đó có nội dung liên quan đến 2 Dự án. Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 35 mời Nguyễn Chiến Thắng lên trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương để báo cáo giải trình về tiến độ 2 Dự án và các vi phạm, khuyết điểm.

Tại buổi làm việc, trưởng đoàn kiểm tra là ông H. trao đổi với Thắng: "Ủy ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hai dự án, có rất nhiều sai phạm".

Sau khi nắm được tin, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao đổi với Thắng thông qua Nguyễn Hữu Tuấn (khi đó là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) và Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính Bộ Y tế để tiếp cận với Đoàn kiểm tra số 35 nhờ giúp đỡ.

Công dẫn Thắng đến nhà Lê Thanh Thiêm ở phố Bạch Đằng (TP Hà Nội) để giới thiệu và đặt vấn đề nhờ Thiêm, vì Thiêm là người có nhiều mối quan hệ xã hội rộng, có quan hệ đồng hương với ông H.

Khi Thắng đến nhà gặp Thiêm, Thiêm nói với Thắng rằng Thiêm đã nhờ được ông H., đồng thời yêu cầu Thắng chuẩn bị 2 triệu USD để Thiêm đưa ông H. Sau đó, Thắng lấy tiền từ nguồn các nhà thầu chi % cho Ban Quản lý dự án và 3 lần đưa Thiêm tổng số tiền 2 triệu USD.

Cụ thể, lần đầu tiên, Thắng đưa tiền tại nhà hàng số 3A Nguyễn Khắc Cần, TP Hà Nội với số tiền 1 triệu USD cho Thiêm vào khoảng giữa tháng 9/2021. Lần 2 ngày 27/9/2021, Thắng đưa 600.000 USD tại nhà Thiêm. Lần 3, ngày 29/9/2021, Thắng đưa 400.000 USD tại nhà Thiêm.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận tổng cộng 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, Lê Thanh Thiêm đã chiếm đoạt số tiền này mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào.

