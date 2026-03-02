PGS.TS Nguyễn Hiệu được giao điều hành hoạt động Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Nguyễn Hiệu - Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo quyết định Thủ tướng Chính phủ ký hôm 27-2, ông Nguyễn Hiệu - Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - được giao điều hành hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, cũng trong ngày 27-2, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều động ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, 50 tuổi, quê Ninh Bình (Hà Nam cũ). Ông tốt nghiệp cử nhân địa lý năm 1996, thạc sĩ địa mạo và cổ địa lý năm 2002, tiến sĩ địa mạo và cổ địa lý năm 2008 tại Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2011.

Ông Nguyễn Hiệu từng đảm nhiệm các chức danh, chức vụ quản lý quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội như: Phó chủ nhiệm bộ môn địa mạo - địa lý và môi trường biển, Phó chủ nhiệm khoa địa lý, Trường đại học Khoa học tự nhiên; Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội; kiêm Bí thư Đảng ủy Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn…

Năm 2021, ông Nguyễn Hiệu được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội có 4 Phó giám đốc là PGS.TS Nguyễn Hiệu, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, PGS.TS Phạm Bảo Sơn, PGS.TS Đào Thanh Trường.

