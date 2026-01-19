AFC quyết định khó tin về trọng tài điều khiển trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Theo công bố của AFC, trọng tài Alexander George King (Australia) sẽ là người cầm còi chính trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trong khuôn khổ bán kết U23 châu Á 2026.

Ảnh: AFC.

Đáng chú ý, ông Alexander George King chính là người đã điều khiển trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia ở vòng bảng. Trước đó tại tứ kết, khi U23 Việt Nam thắng U23 UAE, trọng tài Payam Heydari là người điều khiển và ông này cũng đã từng cầm còi trận U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan.

Đây là quyết định bất ngờ của AFC khi U23 Việt Nam trở thành đội duy nhất có đến 2 lần gặp lại các trọng tài đã điều khiển những trận đấu ở vòng bảng trong các trận loại trực tiếp của giải U23 châu Á 2026.

Hỗ trợ cho ông Alexander King ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc là các trợ lý đồng hương gồm ông James Andrew Lindsay (trợ lý 1) và ông Kearney John Robinson (trợ lý 2). Trong khi đó, trọng tài bàn là ông Qasim Matar Ali Al Hatmi (người Oman).

Ở phòng VAR, AFC giao trọng trách cho ông Muhammad Taqi, trọng tài FIFA kỳ cựu của Singapore. Hỗ trợ cho ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari là trợ lý Sivakorn Pu Udom (người Thái Lan).

Theo lịch trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

