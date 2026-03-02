Tour trăm triệu tạm dừng, hàng xuất khẩu 'kẹt' vì chiến sự

Du lịch Trung Đông được nhiều khách Việt yêu thích trong những năm gần đây nhờ mới lạ - Ảnh: HỮU DUY

Hàng kẹt kho, tour tạm hoãn

Chuyên xuất khẩu trầm hương Việt Nam sang thị trường Trung Đông, chị Ni Thảo (TP.HCM) cho biết hoạt động vận chuyển đang bị gián đoạn nghiêm trọng khi nhiều sân bay trong khu vực, bao gồm cả Dubai, tạm dừng khai thác.

Một số lô hàng bị hãng trả lại, số còn lại nằm tại kho phát sinh thêm chi phí lưu kho, trong khi chưa xác định được thời điểm xuất đi trở lại. Phía đối tác cũng chưa phản hồi rõ ràng về phương án xử lý hay gia hạn hợp đồng.

Đáng chú ý, nhiều hãng bảo hiểm thường không chi trả cho các trường hợp gián đoạn do chiến sự - yếu tố bất khả kháng, mà doanh nghiệp phải tự gánh chịu.

Với ngành du lịch, tác động cũng không kém phần nặng nề. Nhiều công ty lữ hành tại Việt Nam đã chính thức tạm dừng các tour đến khu vực căng thẳng - quyết định nhận được sự đồng thuận từ phía khách hàng. Trên các hội nhóm du lịch quốc tế, một số du khách Việt đang có mặt gần "điểm nóng" bày tỏ lo lắng và mong muốn sớm rời khỏi khu vực.

Trong bối cảnh các tour châu Âu, Mỹ, Úc đã trở nên phổ biến và cạnh tranh cao, Trung Đông từng là phân khúc chiến lược mà nhiều doanh nghiệp lữ hành nhắm tới với nhóm khách có tiềm lực tài chính và nhu cầu khám phá mới lạ.

Anh Trần Hữu Duy - hướng dẫn viên kiêm trưởng đoàn với hơn 15 năm kinh nghiệm - cho biết các thị trường như Iran, Pakistan hay một số quốc gia Trung Đông luôn có sức hút riêng nhờ cảnh quan hùng vĩ và giá trị văn hóa - lịch sử đặc thù.

Giá tour trọn gói tùy điểm đến có thể lên tới 100 - 130 triệu đồng. Hiện các doanh nghiệp khai thác phân khúc này gồm Vietravel, FIT Tour, Summit Travel, Smile Travel... với hành trình thường kéo dài 6 - 11 ngày.

Khi xảy ra chiến sự, doanh nghiệp lữ hành chịu áp lực kép: phần lớn dịch vụ đã thanh toán trước cho đối tác nước ngoài, trong khi khách hàng thường mong muốn hoàn tiền nếu hủy tour. Vì vậy, thương lượng với đối tác và trao đổi minh bạch với khách là yêu cầu bắt buộc.

Không có chỗ cho hoảng loạn

Từng điều hành hành trình liên tuyến Pakistan - Iran trong bối cảnh khu vực biến động, FIT Tour nhận định đây là chuyến đi phức tạp nhất trong năm - một "bài kiểm tra" thực sự về năng lực tổ chức. Hành trình kết nối 8 hãng hàng không, nhiều chặng trung chuyển xuyên quốc gia, yêu cầu kiểm soát thị thực và an ninh cao.

Khi một chặng bị hủy do thời tiết và một chặng nối chuyến thay đổi giờ khai thác, đội ngũ buộc phải tái cấu trúc toàn bộ lịch trình trong vài giờ, chấp nhận chi phí phát sinh để đảm bảo kết nối. "Không có chỗ cho hoảng loạn" - phía doanh nghiệp nhấn mạnh. Đội ngũ gần như trực 24/24h để kiểm soát từng thẻ lên máy bay và cập nhật tình hình an ninh. Cuối cùng, đoàn khách vẫn có hành trình an toàn.

"Đi những thị trường như Trung Đông phải cập nhật tin tức liên tục và chuẩn bị sẵn 2-3 kịch bản dự phòng" - anh Trần Hữu Duy đúc kết. Với khách đi tự túc, khuyến nghị cần chuẩn bị kỹ thông tin về lãnh sự quán, dự phòng chi phí phát sinh và phương án lưu trú, di chuyển thay thế, đồng thời duy trì liên lạc thông suốt.

Tác giả: Bông Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ