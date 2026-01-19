U23 Việt Nam cần làm gì để phá vỡ tuyến phòng thủ của U23 Trung Quốc?

U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ phá vỡ hệ thống phòng thủ kiên cố của U23 Trung Quốc. Ảnh: Trí Công

Bóng đá là vậy, không phải một "phép tính cộng", càng không thể đem "tính chất bắc cầu" hay điều gì tương tự vào để phán đoán. U23 Trung Quốc có thể không có hàng tấn công mạnh, nhưng họ đã cho thấy khả năng "chịu đòn" cực tốt, thể hiện qua các trận vòng bảng. Nhìn toàn diện, họ có tổ chức khá, hàng thủ chơi tập trung, đặc biệt là thủ môn Li Hao có thể ví như một "quái kiệt". Vậy nên, dù bị xem là "chiếu dưới" so với U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc vẫn đạt được ý đồ khi buộc đối thủ phải bước vào loạt sút luân lưu 11m đầy may rủi, để rồi chính sự thoải mái hơn về tâm lý cũng như sự xuất sắc của Li Hao đã giúp họ đi tiếp.

Một đội bóng mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn mà vẫn vào tới bán kết, cho thấy họ đá thực dụng ra sao. Điều đó cũng có nghĩa họ tuy có hàng công không sắc bén nhưng hàng thủ cũng rất đáng nể. Thực ra, xem trận tứ kết, tôi thấy hàng phòng ngự U23 Trung Quốc tổ chức đông người, nhưng vẫn nhiều lần bị xé toạc bởi các pha phối hợp nhanh của đối thủ. Dù vậy, phản xạ cừ khôi của thủ thành Li Hao cũng như một chút may mắn đã giúp họ không thủng lưới trước vô vàn cú dứt điểm của U23 Uzbekistan. Chả trách trên mạng đã thấy hình chế ông HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc mặc áo kiểu.... pháp sư Trung Hoa!



U23 Việt Nam tất nhiên không hề e ngại U23 Trung Quốc. Trước thềm SEA Games 33, chính lứa này từng đánh bại họ 1-0 ngay tại Trung Quốc. Dưới thời HLV Park Hang Seo, cả ĐTQG lẫn U23 cũng từng đánh bại Trung Quốc. Nhưng làm thế nào để tìm ra con đường đến khung thành đối thủ lại là bài toán đặt ra trước BHL. Tôi rất tò mò liệu HLV Kim Sang Sik - với biệt danh "Nhà ảo thuật bóng tối" (Dark Magician) được truyền thông Hàn Quốc đặt cho khi ông còn dẫn dắt Jeonbuk Hyundai Motor ở K-League - sẽ phá giải "phép thuật" của... "pháp sư Trung Hoa" như thế nào?

Thủ môn Li Hao đang chơi rất hiệu quả

Hàng công của chúng ta đang có trong tay Đình Bắc - mẫu tiền đạo toàn diện và từng "làm khổ" hàng thủ của U23 Saudi Arabia cũng như U23 UAE. Thanh Nhàn đã được "làm nóng". Ngay cả "cậu út" Lê Phát cũng tiềm ẩn khả năng bùng nổ. Tất nhiên, đây sẽ là trận đấu mà đấu pháp của U23 Việt Nam nghiêng về tấn công hơn, nhưng cần đảm bảo độ cân bằng với phòng ngự, đặc biệt là cần có nhiều thời điểm "ru ngủ" đối thủ, thay vì đá quá dồn dập như U23 Uzbekistan để rồi khiến Trung Quốc chỉ tập trung chống đỡ và... thành công. Đôi khi cho U23 Trung Quốc cơ hội "chơi cùng" cũng là cách để hàng thủ vững chắc của họ lộ ra sơ hở!

Bốn trận toàn thắng đã qua, nhưng hãy lấy đó làm động lực cho cuộc chiến mới, thay vì "bay bổng" với những mỹ từ của giới truyền thông hay NHM ca ngợi. Đá với một đối thủ thực dụng cần những giải pháp rất thực tế. Bài học của U23 Uzbekistan vẫn còn đó! Từ khía cạnh tinh thần, đây đương nhiên sẽ là cuộc đối đầu rất đặc biệt giữa hai nền bóng đá láng giềng nhiều duyên nợ. Mới lần đầu vào tới bán kết, nhưng cách U23 Trung Quốc đi tới vòng này vẫn khiến các đối thủ phải dành sự tôn trọng, tuy không tưng bừng như U23 Việt Nam.

Tôi tin một khi U23 Việt Nam tiếp tục chơi bóng chặt chẽ, thủ vững và tập trung, tấn công chắc chắn, đa dạng và thật "nhiệt" (tất nhiên là cần độ chính xác trong các pha dứt điểm), rồi niềm vui chiến thắng sẽ lại đến với người hâm mộ nước nhà!

