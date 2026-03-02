Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao hoa tặng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, sáng 2/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận công tác và giữ các chức danh Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đồng thời điều động, phân công đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn kế thừa và phát huy thành quả kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo Tổng Liên đoàn tiếp tục cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đoàn kết thống nhất để lãnh đạo Tổng Liên đoàn đạt được nhiều thành tích mới.

Trước mắt tập trung chỉ đạo Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; lãnh đạo tốt việc tổ chức Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng giai cấp công nhân và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cán bộ, đảng viên phối hợp, giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Anh Tuấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị.

Dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng gửi lời cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Khang với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong một thời gian dài, đã có nhiều cống hiến, đóng góp rất tích cực, rất quan trọng đối với phong trào công nhân, công tác công đoàn, công tác mặt trận trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Đây là vinh dự to lớn đồng thời là nhiệm vụ rất nặng nề mà tổ chức giao cho. Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã giao, đồng thời sẽ đoàn kết cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch cùng đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26/11/1979, quê quán: xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế.

Từ tháng 9/ 2021-tháng 7/2022: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (đến 2/2025); Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ (từ tháng 11/2021).

Từ tháng 7/2022-tháng 6/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh (từ tháng 8/2022); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 2/2025: Ủy viên đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.

Tháng 7/2025-tháng 2/2026: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 1/3/2026: Bộ Chính trị chỉ định làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Nhân dân