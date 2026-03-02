Váy 'như khỏa thân' trên thảm đỏ tiền Oscar

Theo Page Six, Teyana Taylor gây xôn xao khi xuất hiện trên thảm đỏ SAG Awards 2026. Tại sự kiện, mỹ nhân 35 tuổi chiếm trọn sự chú ý với thiết kế đặc biệt của nhà mốt Thom Browne. Chiếc váy như khỏa thân, tạo đường cong đánh lừa thị giác theo kỹ thuật trompe-l’oeil.

Theo nguồn tin, chiếc váy đặt may riêng này sử dụng cùng kỹ thuật intarsia như bộ bodysuit từng gây chú ý của Rebecca Hall tại sự kiện Academy Museum Gala hồi tháng 10/2025. Hiệu ứng ảo giác được tạo nên từ hơn 160 mảnh rập được may ghép thủ công.

Chiếc váy "như khỏa thân" của Teyana Taylor. Ảnh: WireImage.

Taylor để tóc ngắn vuốt mượt, trang điểm mắt khói cùng son nude bóng. Người đẹp hoàn thiện outfit bằng vòng cổ Leaves Necklace của Tiffany & Co. đính 47,27 carat kim cương.

Màn xuất hiện của ngôi sao One Battle after Another được truyền thông khen ngợi ấn tượng, độc đáo.

Tại lễ trao giải năm nay, Taylor được đề cử hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong One Battle After Another. Tác phẩm giật gân chính trị của đạo diễn Paul Thomas Anderson cũng dẫn đầu số lượng đề cử năm nay với 7 hạng mục.

Trước khi tỏa sáng trong bộ phim đóng cặp với Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor từng gây tiếng vang khi biên đạo cho MV Ring the Alarm của Beyoncé năm 2006, khi mới 15 tuổi. Tên tuổi người đẹp tiếp tục vang xa nhờ vai diễn đột phá trong phim A Thousand and One năm 2023.

Cô cũng phát hành album phòng thu thứ tư Escape Room vào tháng 8 năm ngoái, nhận về đề cử Grammy cho Album R&B xuất sắc.

Tác giả: Tử Khiêu

Nguồn tin: znews.vn