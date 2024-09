Video thợ săn bão Mỹ xông thẳng vào mắt bão Helene

Hình ảnh từ buồng lái phi cơ của NOAA. Ảnh: Chụp màn hình Reuters

Trên máy bay của NOAA, ông Nick Underwood đã ghi lại hình cảnh về mắt bão Helene, cho thấy đối lập rõ nét giữa tâm bão bằng lặng và rìa ngoài hỗn loạn. Mắt bão với gió nhẹ và bầu trời trong xanh hoàn toàn khác biệt với sức gió mạnh đang quay cuồng quanh nó (video dưới, nguồn: Reuters).

Bão Helene hình thành vào ngày 24/9 ở vùng Caribe. Helene đã đi vào Vịnh Mexico ngày 25/9 và tăng cường độ từ nước biển ấm tại khu vực này.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự kiến bão Helene sẽ đổ bộ vào Florida vào khoảng tối 26/9 và đến lúc đó nó có thể trở thành bão cấp 4 lớn với sức gió trên 208 km/giờ.

Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết hàng nghìn công nhân điện đã được cử đến tiểu bang này để nhận nhiệm vụ khôi phục điện sau khi bão đi qua. Tổng thống Joe Biden cùng Thống đốc DeSantis đều tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Florida và lệnh sơ tán đã được ban hành tại một số hạt.

Thống đốc DeSantis đã khuyến cáo người dân Florida không di chuyển hàng trăm km từ nhà của họ để chạy trốn khởi cơn bão bởi Helene dự kiến sẽ di chuyển vào đất liền sau khi đổ bộ. Thay vào đó, ông kêu gọi mọi người di chuyển đến vùng đất cao hơn trong khu vực. Tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố ở Georgia, North Carolina South Carolina cũng như Virginia.

Helene là cơn bão thứ 8 được đặt tên, của mùa bão Đại Tây Dương, bắt đầu từ ngày 1/6. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ dự đoán mùa bão Đại Tây Dương năm nay sẽ mạnh hơn mức trung bình do nhiệt độ đại dương ấm kỷ lục.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang góp phần làm gia tăng sức mạnh và tần suất của các cơn bão. Nhiệt độ nước biển ấm lên là một trong những nhân tố khiến các cơn bão tăng cấp độ nhanh chóng.

Khí nhà kính “giam” nhiệt trong không khí, dẫn đến đại dương tăng nhiệt độ kỷ lục. Các cơn bão hút năng lượng từ đại dương và chuyển thành gió mạnh. Nhiệt độ nước càng cao thì càng có nhiều năng lượng để tăng cường cơn bão.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Tin tức