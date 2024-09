Video hình ảnh mưa gió kinh hoàng khi siêu bão Yagi đổ bộ vào Hải Nam, Trung Quốc

Một số hình ảnh mưa gió kinh hoàng gây ra bởi siêu bão Yagi khi nó đổ bộ vào tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh cắt từ clip do hãng tin Reuters phát

Sau khi tăng gấp đôi sức mạnh kể từ khi giết chết 16 người ở miền Bắc Philippines vào đầu tuần này, siêu bãi Yagi đã đổ bộ dọc theo bờ biển tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Ngày 6/9, siêu bão Yagi, đã tấn công thành phố Hải Khẩu, thành phố Văn Xương thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc mang theo gió giật mạnh và mưa lớn.

Theo hãng tin Reuters, siêu bão Yagi đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, làm tê liệt tỉnh Hải Nam, nơi được gọi là "Hawaii của Trung Quốc", đồng thời khiến các trường học phải đóng cửa, những chuyến bay qua Biển Đông phải huỷ.

Xem video ghi lại hình ảnh mưa gió kinh hoàng khi bão Yagi đổ bộ vào Hải Nam, Trung Quốc. Nguồn: Reuters phát

Với sức gió mạnh nhất liên tục là 234 km/h gần tâm bão, Yagi được ghi nhận là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai thế giới kể từ đầu năm 2024 đến nay, sau bão cấp 5 Beryl ở Đại Tây Dương và là cơn bão nghiêm trọng nhất ở lưu vực Thái Bình Dương trong năm nay.

Với Hải Nam, Yagi là cơn bão nghiêm trọng nhất đổ bộ vào tỉnh này kể từ năm 2014, khi Hải Nam bị bão nhiệt đới cấp 5 Rammasun tấn công giết chết 88 người ở cả ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam và gây ra thiệt hại kinh tế hơn 44 tỷ nhân dân tệ (6,25 tỷ USD).

Yagi, cơn bão mạnh lên thành siêu bão vào đêm 4/9, được đặt tên theo từ tiếng Nhật có nghĩa là dê và chòm sao Ma Kết, một sinh vật thần thoại nửa dê, nửa cá.

Tại Việt Nam, bão Yagi được gọi là bão số 3.

