Siêu bão bắt đầu hoành hành tại Quảng Ninh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 6h, sức gió gần tâm bão 166 km/h, cấp 14, giật tăng ba cấp. Tâm bão cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 160 km, với tốc độ 15-20 km/h theo hướng Tây Tây Bắc, dự kiến trưa nay đi vào Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 11-12.

Bão sau đó đi vào Đông Bắc Bộ với sức gió cấp 11, giật cấp 13 và hoành hành ở khu vực này cho tới tối. Cơ quan khí tượng đã đo được gió mạnh cấp 11, giật cấp 13 ở đảo Bạch Long Vĩ; đảo Cô Tô gió cấp 6, giật cấp 10; Móng Cái cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông cấp 7, giật cấp 8.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra bão tại Quảng Ninh - Ảnh: B.H

TP Móng Cái có mưa vừa kèm gió giật, một số cây ven đường bị đổ

Theo ghi nhận của PV Báo Công lý, đêm qua và sáng nay trên địa bàn TP Móng Cái đã có mưa nhỏ, gió cấp 6, giật cấp 7 khiến một số cây ven đường bị đổ.

Tại TP Móng Cái, nhiều cây xanh gãy đổ - Ảnh: B.H

Trước đó, ngày 6/9, TP Móng Cái đã hoàn thành đưa gần 2.000 tàu thuyền và phương tiện thủy di chuyển vào các khu vực neo đậu, tránh trú được bố trí; đưa hơn 2.000 người dân đang sinh sống trong nhà yếu, thiếu kiên cố, ngư dân địa phương khác đang hoạt động vùng biển Móng Cái về các trụ sở UBND xã, phường; nhà văn hóa; trường học; các hộ dân có nhà kiên cố liền kề để ở tạm. Thành phố đã chuẩn bị và kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân sử dụng.

TP Móng Cái đã cho học sinh trên địa bàn nghỉ học; tạm thời dừng hoạt động thông quan tại các cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên.

Theo tin từ UBND TP Móng Cái, ngày 7/9, sẽ tạm dừng hoạt động thông quan tại các cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên.

Khoảng 7 giờ sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Vân Đồn gió và mưa bắt đầu tăng cấp độ và lượng so với thời điểm 5 giờ sáng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyện Vân Đồn, đến thời điểm hiện tại, bão số 3 chưa gây nhiều thiệt hại; chỉ có một số cây xanh bị gãy đổ trên một số tuyến đường. Trên biển, một số lồng bè nuôi trồng thủy sản đang chịu những đợt gió giật mạnh và sóng to, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao.

Video: CTV

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyện Vân Đồn đang tích cực chỉ đạo các đơn vị, ngành chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra tổ chức di chuyển nhân dân đang trong các nhà mái tôn, mái ngói không đảm bảo an toàn đến các nhà ở mái bằng, các trường học, nhà văn hóa; thường xuyên kiểm tra, rà soát, thống kê cập nhật đối với các phương tiện đánh bắt thủy sản, các hộ nuôi lồng bè, các hộ có nguy cơ ngập úng, sạt lở; theo dõi, bổ sung kịp thời lực lượng, phương tiện phục vụ cho công tác phòng, chống; đối với các tuyến đê biển trên địa bàn theo quy mô thiết kế chịu ảnh hưởng của gió bão cấp 9 thì chủ động theo dõi, chuẩn bị vật tư tại chỗ (rọ đá, bao tải, lực lượng)…, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Cô Tô gió giật mạnh cấp 11, nhiều cây cối gãy đổ, gây mất điện toàn huyện đảo

7 giờ sáng nay, cơn bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào huyện đảo Cô Tô gây mưa to, gió to, gió giật mạnh cấp 11, nhiều cây xanh bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường khu dân cư ở Cô Tô, gây mất điện toàn huyện.

Nhiều cây xanh trên các tuyến đường của thị trấn Cô Tô bị gãy đổ. Ảnh: CTV

Quảng Yên: Mưa nhỏ, tập trung gia cố đê Hà Nam đảm bảo an toàn

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, ngay trong đêm ngày 6/9, rạng sáng ngày 7/9, TX Quảng Yên đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các xã, phường, chỉ đạo công tác ứng phó, đảm bảo ứng trực 24/24h. Cùng với đó, lãnh đạo thị xã đã đi kiểm tra các cửa đê dọc tuyến đê Hà Nam. Theo rà soát của thị xã Quảng Yên, trên dọc tuyến đê Hà Nam dài 34km có tổng số 70 cửa đê cần phải tiến hành lắp cánh phai.

Từ chiều tối ngày 6/9 cho đến 3h sáng ngày 7/9, các lực lượng xung kích trên địa bàn các xã đảo Hà Nam có cửa đê đã tiến hành lắp cánh phai, gia cố bao cát, duy trì kiểm tra thường xuyên hoạt động của tất cả hệ thống cống dưới đê, đảm bảo vận hành bình thường.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý cống tiêu đã bố trí người trực vận hành cống. Thị xã Quảng Yên đã tổ chức trực ban 24/24h, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, nhân lực và duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp có tình huống đột xuất, bất ngờ khi bão đổ bộ.

TP Cẩm Phả, gió lớn bắt đầu xuất hiện, kèm theo mưa vừa, mưa to

Gió xuất hiện và ngày càng tăng mạnh dẫn đến một số cây xanh, tấm tôn quây đất trống và quầy hàng trên một số tuyến đường bị đổ. Lực lượng chức năng thành phố đã nhanh chóng có mặt để xử lý.

Theo báo cáo nhanh đến 6h sáng 7/9, trên địa bàn TP Cẩm Phả vẫn chưa ghi nhận thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3.

Đầm Hà: Có mưa và gió mạnh cấp 5 giật cấp 7

Sáng nay 7/9, trên địa bàn trung tâm huyện Đầm Hà xuất hiện mưa nhỏ, kèm theo những đợt gió cường độ mạnh dần, giật từ cấp 5-7.

Trước đó, thực hiện công tác phòng, chống bão, Quảng Ninh đã thành lập 7 đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 trên địa bàn; phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh chủ động xuống cơ sở để chỉ đạo về công tác ứng phó với bão số 3. Các địa phương đã phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng địa bàn và thành lập 48 đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống tại địa phương.

Các địa phương và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh đã huy động 2.663 cán bộ chiến sĩ và xung kích phòng chống thiên tai, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng. Tất cả đều ứng trực tại các địa bàn được phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Đồng thời chuẩn bị vật tư phòng, chống thiên tai gồm: 64.290m2 vải bạt chống sóng; 13.828m3 đá hộc; 240.883 chiếc bao tải; 3.608 chiếc rọ thép; 4.961 kg dây thép; 5.550 m2 vải lọc… Các loại vật tư trên được bảo quản trong kho và tập kết tại những vị trí xung yếu trên các tuyến đê.

Quảng Ninh cũng tiến hành cấm biển từ 11 giờ ngày 6/9/2024; cơ bản hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu, di dời người dân về nơi an toàn trước 16h ngày 6/9.

Tác giả: Nhóm PV VPDH Bắc Bộ

Nguồn tin: congly.vn