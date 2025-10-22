Vì sao phụ nữ nên ăn dứa thường xuyên?

Dứa giúp phòng ngừa loãng xương

Loãng xương là căn bệnh khiến mật độ xương giảm, làm xương yếu và dễ gãy. Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh này cao gấp bốn lần nam giới, đặc biệt là sau giai đoạn mãn kinh.

Vitamin C là dưỡng chất quan trọng giúp kích thích sản sinh tế bào tạo xương và bảo vệ xương khỏi tổn thương do oxy hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy, người có chế độ ăn giàu vitamin C có nguy cơ loãng xương và gãy xương thấp hơn đáng kể so với nhóm thiếu hụt loại vitamin này.

Cụ thể, một tổng hợp từ 13 nghiên cứu chỉ ra rằng, những người tiêu thụ đủ vitamin C có tỷ lệ gãy xương hông thấp hơn tới 34%. Một cốc dứa tươi (khoảng 165 gram) cung cấp tới 88% nhu cầu vitamin C hàng ngày, đồng thời bổ sung khoảng 5% magie - khoáng chất hỗ trợ hình thành và duy trì cấu trúc xương.

Nhờ đó, bổ sung dứa vào thực đơn thường xuyên có thể góp phần giúp phụ nữ duy trì hệ xương chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương theo tuổi tác.

Dứa là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, giàu vitamin C, đồng, magie và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe

Cung cấp dưỡng chất quan trọng trong thai kỳ

Dù từng có quan điểm cho rằng, ăn dứa có thể gây hại cho thai phụ, song hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này. Ngược lại, dứa có thể là nguồn dinh dưỡng quý trong chế độ ăn của phụ nữ mang thai.

Dứa chứa đồng (Cu) - khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành tế bào hồng cầu, hỗ trợ tăng lưu lượng máu trong thai kỳ và góp phần vào sự phát triển của tim, mạch máu, xương và hệ thần kinh thai nhi. Một cốc dứa tươi 165 gram cung cấp khoảng 18% nhu cầu đồng mỗi ngày.

Ngoài ra, dứa cũng là nguồn cung cấp vitamin nhóm B như B1 (thiamine), B6 (pyridoxine) và B9 (folate) - những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong phát triển hệ thần kinh và não bộ của em bé.

Vì vậy, với lượng dùng hợp lý, dứa có thể giúp mẹ bầu bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết, hỗ trợ sức khỏe trong suốt thai kỳ.

Hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư vú

Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, chiếm khoảng 25% tổng số ca mắc mới. Một số nghiên cứu cho thấy bromelain - enzyme tự nhiên có trong dứa, có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này mới dừng ở quy mô phòng thí nghiệm, với hàm lượng bromelain cao hơn nhiều so với lượng hấp thụ được qua thực phẩm. Vì vậy, giới chuyên môn cho rằng, cần thêm các nghiên cứu lâm sàng để xác định rõ hiệu quả thực tế của bromelain trong việc phòng ngừa ung thư.

Dù vậy, với hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú, việc ăn dứa điều độ vẫn góp phần giúp cơ thể chống lại các gốc tự do - một trong những nguyên nhân gây tổn thương tế bào và hình thành ung thư.

Một số lưu ý khi sử dụng dứa

Dù là loại trái cây bổ dưỡng, dứa vẫn có thể gây phản ứng không mong muốn nếu dùng không đúng cách. Do có tính axit cao, ăn quá nhiều dứa hoặc uống nước ép dứa thường xuyên có thể làm tăng triệu chứng ợ nóng, trào ngược dạ dày - thực quản (GERD).

Một số người còn có thể bị dị ứng dứa, với các dấu hiệu như:

Ngứa hoặc sưng miệng; Nổi mề đay hoặc mẩn đỏ; Nghẹt mũi, chảy nước mũi; Khó thở

Những người dị ứng latex (cao su tự nhiên) có nguy cơ dị ứng chéo với dứa cao hơn - tình trạng này được gọi là hội chứng latex-fruit.

Bên cạnh đó, bromelain trong dứa có thể làm tăng tác dụng của một số loại thuốc như thuốc kháng sinh, thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống trầm cảm. Người đang điều trị bằng các thuốc này nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung dứa vào chế độ ăn.

Ngoài ra, cần hạn chế uống nước ép dứa có đường vì có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì và bệnh tim mạch. Cách tốt nhất là ăn dứa tươi hoặc uống nước ép nguyên chất không thêm đường để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe.

Dứa là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, giàu vitamin C, đồng, magie và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Với phụ nữ, việc ăn dứa điều độ có thể giúp tăng cường sức khỏe xương, hỗ trợ thai kỳ, giảm nguy cơ ung thư vú và cải thiện miễn dịch.

Tuy nhiên, cần sử dụng dứa đúng cách, tránh lạm dụng hoặc kết hợp với thuốc mà không có chỉ dẫn y tế. Một khẩu phần dứa vừa phải mỗi ngày, ăn tươi hoặc ép nguyên chất, là lựa chọn lý tưởng cho một chế độ ăn lành mạnh và cân bằng.

Tác giả:Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn