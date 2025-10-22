Hôn nhân lung lay khi phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn chồng

Kim Dhatt, 34 tuổi, chuyên viên tuyển dụng tại London, từng có mối quan hệ kéo dài bốn năm với bạn trai cũ. Lúc mới quen, anh kiếm nhiều hơn cô một chút, chẳng ai bận tâm. Nhưng chỉ sau 18 tháng, khi Dhatt được thăng chức liên tiếp, thu nhập của cô tăng gấp ba. Và từ đó, tình yêu của họ bắt đầu rạn nứt.

Anh không chịu nổi việc người yêu ngày càng thành đạt. Giá trị bản thân của anh gắn chặt với con số trong tài khoản, và lòng tự tôn ấy sụp đổ khi lương của cô tăng. Anh vẫn khăng khăng chia mọi chi phí 50-50 khiến Dhatt dù kiếm nhiều hơn lại không thể thoải mái tận hưởng thành quả của chính mình. Một lần, cô đề nghị đặt chuyến du lịch sang trọng cho hai người, anh lập tức phản đối: “Đi chỗ rẻ thôi, rồi chia đôi chi phí”. Cô cảm thấy bị kéo tụt xuống, còn anh thì ngộp thở vì mặc cảm. Tình yêu không chịu nổi sức nặng của tiền bạc, và rồi tan vỡ.

“Khi chia tay, anh ta nói tôi chẳng có gì phải lo vì tôi kiếm được nhiều tiền. Lúc ấy, tôi mới nhận ra tiền chính là vết nứt lớn nhất trong mối quan hệ này”, Dhatt kể.

Ảnh minh hoạ



Khi người phụ nữ “vượt mặt”, hôn nhân dễ đổ vỡ

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều mà Dhatt trải qua không hề cá biệt. Theo Viện Nghiên cứu Gia đình Mỹ (Institute for Family Studies), tỉ lệ ly hôn ở các cặp khác giới tăng đáng kể khi người vợ thành công hơn chồng, đặc biệt về thu nhập. Ngược lại, mô hình “chồng trụ cột – vợ nội trợ” lại có khả năng gắn bó lâu dài nhất.

Báo cáo năm 2023 cho thấy khi người chồng kiếm nhiều hơn vợ khoảng 38.000 USD mỗi năm, nguy cơ ly hôn là thấp nhất. Nói cách khác, khoảng cách thu nhập càng truyền thống, hôn nhân càng vững bền.

Thực tế này đặt ra câu hỏi: Dù xã hội đã tiến xa trong bình đẳng giới, tại sao hôn nhân vẫn chưa “đuổi kịp” sự tiến bộ đó?

Thành công của phụ nữ trở thành tội lỗi

Một ví dụ điển hình là cặp đôi Taylor Swift và Travis Kelce. Nữ ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới hiện có khối tài sản khoảng 1,6 tỷ USD, gấp gần 30 lần bạn trai cầu thủ NFL của cô. Khi họ công khai đính hôn, mạng xã hội tràn ngập lời chúc phúc. Nhưng tác giả Lyz Lenz – người từng trải qua ly hôn lại viết: “Hình ảnh họ tạo ra là một phụ nữ thành công tìm được người đàn ông biết ủng hộ cô. Nhưng thực tế đó rất hiếm với phần lớn phụ nữ Mỹ”.

Nghiên cứu của Đại học Chicago năm 2013 cho thấy, chỉ cần người vợ kiếm nhiều hơn, khả năng cả hai mô tả hôn nhân là rất hạnh phúc giảm 6%, nguy cơ gặp trục trặc tăng 8%, khả năng bàn chuyện ly thân tăng 6%. Một nghiên cứu ở Thụy Điển còn cho thấy phụ nữ được thăng chức CEO có nguy cơ ly hôn cao gấp đôi đàn ông trong cùng hoàn cảnh.

Thậm chí, theo nghiên cứu tại Úc năm 2023, những phụ nữ kiếm nhiều hơn chồng còn có khả năng bị bạo hành thể xác hoặc tinh thần cao hơn rõ rệt. Lý do, theo các nhà nghiên cứu, khi phụ nữ vượt qua đàn ông về thu nhập, họ đã vô tình phá vỡ chuẩn mực giới và điều đó gây ra phản ứng dữ dội.

Sukhy Desangh, 41 tuổi, chuyên gia tư vấn quản lý, kể: “Tôi kiếm nhiều hơn vị hôn phu cũ gấp năm lần. Rồi tôi nhận ra mình đang nuôi anh ta. Khi đi ăn với bạn bè, anh ta nhắn: ‘Đưa anh thẻ của em để anh trả, cho người ta tưởng anh là người thanh toán”.

Một số khác nói, chồng họ thấy mất nam tính khi kiếm ít hơn. Hai phụ nữ giấu tên chia sẻ rằng chồng cũ của họ rơi vào trầm cảm, rồi chuyển sang tức giận, cay đắng và cuối cùng là ly hôn.

Ali, 34 tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính, nói: “Tiền không phải nguyên nhân duy nhất khiến chúng tôi chia tay, nhưng anh ấy từng nói thẳng không thể sống lâu dài với người phụ nữ kiếm nhiều hơn mình. Và tôi thực sự kiếm nhiều hơn anh ấy rất nhiều”.

Dù phụ nữ ngày nay đảm nhận nhiều vị trí quản lý và thu nhập cao hơn, họ vẫn phải gánh phần lớn việc nhà. Theo khảo sát Pew năm 2023, phụ nữ Mỹ làm việc nhà và chăm sóc con cái nhiều hơn chồng ngay cả khi họ là người kiếm tiền chính. Chỉ khi người vợ là trụ cột duy nhất, đàn ông mới chịu làm việc nhà tương đương.

Một phụ nữ kể: “Chồng tôi bị sa thải ngay sau cưới. Anh không đi làm nhưng cũng chẳng động tay vào việc nhà. Tôi đi làm nuôi cả hai mà vẫn phải nấu nướng, dọn dẹp. Đó là công thức hoàn hảo cho một cuộc hôn nhân đổ vỡ”.

Những ngoại lệ hiếm hoi

Tất nhiên, vẫn có những ngoại lệ. Brian Tan, sống ở New York, cho biết vợ anh hiện kiếm nhiều hơn anh 80% nhưng chưa từng là vấn đề. “Tôi coi thu nhập là một quỹ chung. Khi tôi kiếm nhiều hơn, cô ấy vui cho tôi; giờ cô ấy kiếm nhiều hơn, tôi cũng tự hào. Ghen tị biến mất khi ta thực lòng tự hào về người kia”.

Natasha, 37 tuổi, giám đốc marketing, cũng đồng tình: “Tôi kiếm gấp đôi chồng, nhưng anh ấy không hề bị tổn thương vì điều đó. Ngược lại, tôi thấy đó là biểu hiện của sự trưởng thành”.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn